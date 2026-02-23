Feria de Sevilla
Incertidumbre entre los nuevos titulares de casetas de la Feria ante la reforma de Pascual Márquez: "No sabemos ni dónde va nuestra caseta"
El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
La Feria de Abril ampliará las calles este 2026. El Ayuntamiento de Sevilla pretende estrenar un nuevo acceso peatonal con la ampliación de la calle Pepe Luis Vázquez hasta la avenida Juan Pablo II, una actuación pensada para mejorar el tránsito y facilitar la evacuación del recinto.
Sin embargo, la reforma ha generado incertidumbre entre algunos titulares de casetas afectados por la reordenación del espacio.
Quejas y mucha incertidumbre por las nuevas casetas
Uno de ellos ha podido transmitir a El Correo de Andalucía su preocupación por la reorganización de las calles del Real de la Feria. “Nos hemos enterado de la prolongación de la calle Pepe Luis Vázquez haciendo un corte en Pascual Márquez y hemos venido a ver el área”, explica. Tras muchos años esperando una caseta, asegura que ahora vive con “una incertidumbre importante porque no sabemos ni el espacio que va a ocupar".
El afectado subraya que su "caseta irá en una ubicación donde no hay casetas ahora mismo" y lamenta que, a finales de febrero, la zona apenas presente avances visibles en las obras. “Esto está aquí prácticamente sin haber avanzado nada en cuanto a nueva calle o ampliación”, señala, aunque confía en que, como suele ocurrir en Sevilla, “al final las cosas terminan saliendo y generalmente saliendo bien”.
Así será la nueva calle de Pepe Luis Vázquez
La ampliación de Pepe Luis Vázquez se enmarca dentro de los preparativos municipales para la Feria de Abril de 2026, en la que el Ayuntamiento busca reforzar la seguridad y mejorar la movilidad dentro del Real.
La prolongación de esta vía, que será de albero y exclusivamente peatonal, llega tras la desaparición de una caseta de varios módulos en la calle Pascual Márquez (75-77-79). Ante esta pérdida, el Gobierno local ha optado por extender la perpendicular de Pepe Luis Vázquez y abrir así una nueva salida del Real hacia el barrio de Tablada. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha defendido que se trata de una actuación que “facilitará el tránsito y la evacuación” en el recinto ferial.
