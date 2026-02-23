Más de 120 tumbas del cementerio de Sevilla están destrozadas: este el listado oficial para presentar reclamaciones
El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la primera fase del dispositivo de emergencia en el Cementerio, centrado en retirar árboles caídos y recuperar accesos para vehículos y servicios municipales
El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público este lunes el listado provisional de sepulturas y panteones del Cementerio municipal afectados por las lluvias y el viento del último temporal. El recinto sigue cerrado desde finales de enero tras la caída de más de 80 árboles y con la previsión de retirar otros 52 por los daños detectados.
Según el documento publicado por el Consistorio, son 127 las unidades de enterramiento afectadas, en su mayoría sepulturas, 105, y también hay 16 panteones que registran daños. En el listado aparece la dirección exacta de cada una, siendo las calles San Javier, San Lázaro y Virgen María 4º cuartelada, las que registran más entrerramientos dañados.
Listado de sepulturas afectadas por el temporal
- Panteón Antonio Gely Girontt Esperanza derecha 2
- Panteón Cerdeira Esperanza derecha 9
- Gobeertt y Urquia Esperanza derecha 11
- Panteón Guajardo Esperanza 1ª línea derecha
- Panteón Saez Esperanza 1ª línea derecha 10
- Panteón Vela Fernandez Esperanza 1ª línea derecha
- Panteón Antonio Hernandez Esperanza 1ª línea derecha
- Panteón Sanchez Cadaval Esperanza 1ª línea derecha 21
- Panteón Familia Miquelez de Mendilucey Esperanza 1ª línea derecha
- Panteón Garrido Gamero Esperanza 1ª línea derecha
- Panteón Isabel Benedicto Esperanza 2ª línea derecha 3
- A. Marquez Esperanza 2ª línea derecha
- Roche Verdugo Esperanza 2ª línea derecha 1
- Panteón Jose Nortes Macanas Esperanza 3ª línea frente a San Diego derecha
- Panteón Piñero Blanco, Antonio Fe 1ª línea junto Panteón Rosenda Mateo Ceballo derecha
- Familia Mejias Fe derecha 52
- Panteón Familia Royo Fe 2ª línea pegado a San Geroncio derecha
- Familia Vares Fe 2ª línea derecha 30
- Panteón Brunet y Redondo Fe/Esperanza 1ª línea derecha
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 1
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 2
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 3
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 1
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 2
- Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 3
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 15
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 16
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 25
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 29
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 30
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 31
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 32
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 33
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 34
- Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 35
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 5
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 6
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 7
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 8
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 9
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 10
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 11
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 13
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 15
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 16
- Sepultura de tierra San Alfonso derecha 17
- Sepultura de tierra San Antonio derecha 156
- Sepultura de tierra San Antonio derecha 157
- Sepultura de tierra San Benigno derecha 26
- Sepultura de tierra San Benigno derecha 29
- Sepultura de tierra San Benigno derecha 49
- Sepultura de tierra San Benigno derecha 50
- Sepultura de tierra San Benigno izquierda 74
- Sepultura de tierra San Benigno izquierda 29
- Sepultura de tierra San Benigno izquierda 49
- Sepultura de tierra San Benigno izquierda 50
- Sepultura de tierra San Cirilo derecha 172
- Sepultura de tierra San Cirilo derecha 173
- Sepultura de tierra San Cirilo derecha 174
- Sepultura de tierra San Cirilo derecha 175
- Sepultura de tierra San Cirilo izquierda 170
- Sepultura de tierra San Cirilo izquierda 171
- Sepultura de tierra San Javier derecha 31
- Sepultura de tierra San Javier derecha 32
- Sepultura de tierra San Javier derecha 33
- Sepultura de tierra San Javier derecha 34
- Sepultura de tierra San Javier derecha 35
- Sepultura de tierra San Javier derecha 36
- Sepultura de tierra San Javier derecha 37
- Sepultura de tierra San Javier derecha 38
- Sepultura de tierra San Javier izquierda 31
- Sepultura de tierra San Javier izquierda 35
- Sepultura de tierra San Javier izquierda 36
- Sepultura de tierra San Javier izquierda 37
- Sepultura de tierra San Javier izquierda 38
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 7
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 8
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 9
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 10
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 11
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 12
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 63
- Sepultura de tierra San Lázaro derecha 65
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 11
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 12
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 21
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 63
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 64
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 65
- Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 70
- Sepultura de tierra San Marcelo izquierda 80
- Sepultura de tierra San Martin izquierda 69
- Sepultura de tierra San Pablo derecha 99
- Sepultura de tierra San Pablo izquierda 100
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 36
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 58
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 59
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 60
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 79
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 80
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 81
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 82
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 90
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 92
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 96
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 98
- Sepultura de tierra San Patricio derecha 100
- Sepultura de tierra San Patricio izquierda 52
- Sepultura de tierra San Pio izquierda 30
- Sepultura de tierra San Pio izquierda 31
- Panteón Velasco Hernandez San Romulo frente a San Clemente 2ª línea izquierda
- Sepultura de tierra San Severo izquierda 21
- Sepultura de tierra San Servando derecha 18-24
- Panteón Familia Bautista Fe 2ª línea derecha
- Hermandad Sacramental Sagrario Virgen Maria izquierda 2
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada izquierda 16
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada izquierda 17
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 18
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 19
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 20
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 40
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 41
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 42
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 43
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 44
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 63
- Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 6
Reclamaciones por daños en el Cementerio municipal
Con la publicación de esta lista, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para que las personas físicas o jurídicas "que reúnan la condición de interesados en el procedimiento", presenten sus reclamaciones.
Para ello, tendrá que presentar un escrito con el DNI o documento acreditativo de representación legal, autorización al Servicio de Cementerio para la práctica de notificaciones en una dirección de correo electrónico, la titularidad de los derechos sobre la sepultura, la dirección de la sepultura afectada, un documento con la identificación de los daños y perjuicios generados, a la que acompañará de cuantos documentos e informaciones que estime oportunos, y medios de prueba de los que pretenda valerse.
La solicitud también recoge, en su caso, gastos en que hubiera incurrido con ocasión de los daños causados acompañado de la documentación acreditativa. Asimismo, en caso de no haber procedido a su reparación, una evaluación económica de los mismos mediante facturas o presupuestos de la reparación de la sepultura, en los que conste desglosado el importe de dicha reparación. La documentación deberá ser presentada en originales o copias debidamente compulsadas.
Esta solicitud se puede entregar de forma presencial en el Registro Auxiliar del Servicio de Cementerio en la avenida Doctor Fedriani, de lunes a viernes de 09,30 a 13,30 horas, o de forma telemática, con la firma digital autenticada del interesado, a través del Registro electrónico del Ayuntamiento.
Para cualquier duda o consulta al respecto los interesados pueden llamar a los teléfonos 955473275 y 955473276.
Operativo de Parques y Jardines tras rachas de 120 km/h
Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines mantiene desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares y dejó otros con daños estructurales no siempre visibles.
El Ayuntamiento ha confirmado que ha finalizado la primera fase de este dispositivo que "se ha centrado en la retirada urgente de los árboles caídos en el eje principal y en la recuperación de los accesos básicos para vehículos de emergencia y servicios municipales, garantizando así la operatividad interna en condiciones seguras".
El delegado de Cementerio, José Lugo, ha recordado que el recinto permanece sin visitas, "pero mantiene su actividad esencial". En este sentido, el edil ha indicado que "se siguen celebrando los sepelios y la entrega de cenizas mediante itinerarios seguros, definidos y supervisados por los técnicos".
- Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
- Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
- Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
- De pulmón verde a 240 viviendas: el 'Esqueleto' de San Pablo será ocupado por dos torres de trece plantas
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La Diputación financiará la construcción de 242 VPO en 10 municipios: precios de 115.000 euros en venta y alquileres a 350 euros
- Así será el tren de Santa Justa al aeropuerto: trece minutos, un túnel bajo la A-4 y parada en Alcosa junto la calle Secoya
- El bar de Alcalá de Guadaíra con la tostada de 40 centímetros que recomienda Roberto Leal