Más de 120 tumbas del cementerio de Sevilla están destrozadas: este el listado oficial para presentar reclamaciones

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público este lunes el listado provisional de sepulturas y panteones del Cementerio municipal afectados por las lluvias y el viento del último temporal. El recinto sigue cerrado desde finales de enero tras la caída de más de 80 árboles y con la previsión de retirar otros 52 por los daños detectados.

Según el documento publicado por el Consistorio, son 127 las unidades de enterramiento afectadas, en su mayoría sepulturas, 105, y también hay 16 panteones que registran daños. En el listado aparece la dirección exacta de cada una, siendo las calles San Javier, San Lázaro y Virgen María 4º cuartelada, las que registran más entrerramientos dañados.

Listado de sepulturas afectadas por el temporal Panteón Antonio Gely Girontt Esperanza derecha 2

Panteón Cerdeira Esperanza derecha 9

Gobeertt y Urquia Esperanza derecha 11

Panteón Guajardo Esperanza 1ª línea derecha

Panteón Saez Esperanza 1ª línea derecha 10

Panteón Vela Fernandez Esperanza 1ª línea derecha

Panteón Antonio Hernandez Esperanza 1ª línea derecha

Panteón Sanchez Cadaval Esperanza 1ª línea derecha 21

Panteón Familia Miquelez de Mendilucey Esperanza 1ª línea derecha

Panteón Garrido Gamero Esperanza 1ª línea derecha

Panteón Isabel Benedicto Esperanza 2ª línea derecha 3

A. Marquez Esperanza 2ª línea derecha

Roche Verdugo Esperanza 2ª línea derecha 1

Panteón Jose Nortes Macanas Esperanza 3ª línea frente a San Diego derecha

Panteón Piñero Blanco, Antonio Fe 1ª línea junto Panteón Rosenda Mateo Ceballo derecha

Familia Mejias Fe derecha 52

Panteón Familia Royo Fe 2ª línea pegado a San Geroncio derecha

Familia Vares Fe 2ª línea derecha 30

Panteón Brunet y Redondo Fe/Esperanza 1ª línea derecha

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 1

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 2

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º izquierda 3

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 1

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 2

Sepultura de tierra Jesus de la Pasion grupo 2º derecha 3

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 15

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 16

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 25

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 29

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 30

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 31

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 32

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 33

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 34

Sepultura de tierra Ntra. Sra. de la Encarnacion 35

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 5

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 6

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 7

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 8

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 9

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 10

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 11

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 13

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 15

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 16

Sepultura de tierra San Alfonso derecha 17

Sepultura de tierra San Antonio derecha 156

Sepultura de tierra San Antonio derecha 157

Sepultura de tierra San Benigno derecha 26

Sepultura de tierra San Benigno derecha 29

Sepultura de tierra San Benigno derecha 49

Sepultura de tierra San Benigno derecha 50

Sepultura de tierra San Benigno izquierda 74

Sepultura de tierra San Benigno izquierda 29

Sepultura de tierra San Benigno izquierda 49

Sepultura de tierra San Benigno izquierda 50

Sepultura de tierra San Cirilo derecha 172

Sepultura de tierra San Cirilo derecha 173

Sepultura de tierra San Cirilo derecha 174

Sepultura de tierra San Cirilo derecha 175

Sepultura de tierra San Cirilo izquierda 170

Sepultura de tierra San Cirilo izquierda 171

Sepultura de tierra San Javier derecha 31

Sepultura de tierra San Javier derecha 32

Sepultura de tierra San Javier derecha 33

Sepultura de tierra San Javier derecha 34

Sepultura de tierra San Javier derecha 35

Sepultura de tierra San Javier derecha 36

Sepultura de tierra San Javier derecha 37

Sepultura de tierra San Javier derecha 38

Sepultura de tierra San Javier izquierda 31

Sepultura de tierra San Javier izquierda 35

Sepultura de tierra San Javier izquierda 36

Sepultura de tierra San Javier izquierda 37

Sepultura de tierra San Javier izquierda 38

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 7

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 8

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 9

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 10

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 11

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 12

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 63

Sepultura de tierra San Lázaro derecha 65

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 11

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 12

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 21

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 63

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 64

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 65

Sepultura de tierra San Lázaro izquierda 70

Sepultura de tierra San Marcelo izquierda 80

Sepultura de tierra San Martin izquierda 69

Sepultura de tierra San Pablo derecha 99

Sepultura de tierra San Pablo izquierda 100

Sepultura de tierra San Patricio derecha 36

Sepultura de tierra San Patricio derecha 58

Sepultura de tierra San Patricio derecha 59

Sepultura de tierra San Patricio derecha 60

Sepultura de tierra San Patricio derecha 79

Sepultura de tierra San Patricio derecha 80

Sepultura de tierra San Patricio derecha 81

Sepultura de tierra San Patricio derecha 82

Sepultura de tierra San Patricio derecha 90

Sepultura de tierra San Patricio derecha 92

Sepultura de tierra San Patricio derecha 96

Sepultura de tierra San Patricio derecha 98

Sepultura de tierra San Patricio derecha 100

Sepultura de tierra San Patricio izquierda 52

Sepultura de tierra San Pio izquierda 30

Sepultura de tierra San Pio izquierda 31

Panteón Velasco Hernandez San Romulo frente a San Clemente 2ª línea izquierda

Sepultura de tierra San Severo izquierda 21

Sepultura de tierra San Servando derecha 18-24

Panteón Familia Bautista Fe 2ª línea derecha

Hermandad Sacramental Sagrario Virgen Maria izquierda 2

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada izquierda 16

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada izquierda 17

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 18

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 19

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 20

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 40

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 41

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 42

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 43

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 44

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 63

Sepultura de tierra Virgen Maria 4ª cuartelada 6

Reclamaciones por daños en el Cementerio municipal

Con la publicación de esta lista, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para que las personas físicas o jurídicas "que reúnan la condición de interesados en el procedimiento", presenten sus reclamaciones.

Para ello, tendrá que presentar un escrito con el DNI o documento acreditativo de representación legal, autorización al Servicio de Cementerio para la práctica de notificaciones en una dirección de correo electrónico, la titularidad de los derechos sobre la sepultura, la dirección de la sepultura afectada, un documento con la identificación de los daños y perjuicios generados, a la que acompañará de cuantos documentos e informaciones que estime oportunos, y medios de prueba de los que pretenda valerse.

La solicitud también recoge, en su caso, gastos en que hubiera incurrido con ocasión de los daños causados acompañado de la documentación acreditativa. Asimismo, en caso de no haber procedido a su reparación, una evaluación económica de los mismos mediante facturas o presupuestos de la reparación de la sepultura, en los que conste desglosado el importe de dicha reparación. La documentación deberá ser presentada en originales o copias debidamente compulsadas.

Esta solicitud se puede entregar de forma presencial en el Registro Auxiliar del Servicio de Cementerio en la avenida Doctor Fedriani, de lunes a viernes de 09,30 a 13,30 horas, o de forma telemática, con la firma digital autenticada del interesado, a través del Registro electrónico del Ayuntamiento.

Para cualquier duda o consulta al respecto los interesados pueden llamar a los teléfonos 955473275 y 955473276.

Operativo de Parques y Jardines tras rachas de 120 km/h

Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines mantiene desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares y dejó otros con daños estructurales no siempre visibles.

El Ayuntamiento ha confirmado que ha finalizado la primera fase de este dispositivo que "se ha centrado en la retirada urgente de los árboles caídos en el eje principal y en la recuperación de los accesos básicos para vehículos de emergencia y servicios municipales, garantizando así la operatividad interna en condiciones seguras".

El delegado de Cementerio, José Lugo, ha recordado que el recinto permanece sin visitas, "pero mantiene su actividad esencial". En este sentido, el edil ha indicado que "se siguen celebrando los sepelios y la entrega de cenizas mediante itinerarios seguros, definidos y supervisados por los técnicos".