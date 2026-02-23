Confisur celebra el Día de Andalucía regalando sabor de la tierra y rindiendo homenaje a sus 35 años de historia

En el marco de la celebración del Día de Andalucía, Confisur, referente andaluz en la distribución de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería, anuncia una iniciativa especial para agradecer la fidelidad de sus clientes. El próximo viernes 27 de febrero, todos los clientes que visiten cualquiera de sus centros recibirán de regalo Tortas de Aceite de San Martín de Porres, un producto emblemático de la gastronomía local.

Esta acción no solo conmemora la festividad autonómica, sino que sirve como antesala de un hito histórico para la compañía: Confisur cumplirá 35 años el próximo 7 de julio.

Tres décadas y media de compromiso andaluz

Fachada Confisur / El Correo

Fundada en 1991, Confisur ha evolucionado desde sus raíces como empresa familiar hasta convertirse en un pilar del sector servicios en la comunidad. Con su sede central ubicada en el Parque Empresarial PICA (Sevilla), la empresa ha mantenido intacta su esencia: la cercanía y la apuesta por primeras marcas de calidad en alimentación, bebidas, golosinas y droguería.

Celebrar el Día de Andalucía regalando un producto tan nuestro es nuestra forma de dar las gracias a quienes nos han acompañado en este camino de 35 años. — Dirección de Confisur

Con una trayectoria marcada por el crecimiento sostenido y la consolidación en el sector, Confisur se posiciona hoy como un referente regional gracias a una estructura sólida y una implantación estratégica en Andalucía.

Actualmente, la compañía cuenta con:

180 profesionales que integran su equipo humano, eje fundamental de su desarrollo y proyección.

que integran su equipo humano, eje fundamental de su desarrollo y proyección. 11 centros Cash & Carry , estratégicamente distribuidos para garantizar una cobertura eficaz en toda la región.

, estratégicamente distribuidos para garantizar una cobertura eficaz en toda la región. Presencia en seis provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba.

Una red que refuerza su capacidad operativa, dinamiza el tejido económico local y consolida su papel como generador de empleo en el territorio.

La promoción del próximo viernes 27 de febrero estará disponible en todos sus puntos de venta hasta agotar existencias, reafirmando el compromiso de Confisur con el tejido comercial y social de Andalucía.