CURIOSIDADES

El origen fiscal de la calle Francos en Sevilla: el privilegio de Fernando III que eximía de impuestos a sus comercios

La céntrica vía continúa siendo uno de los puntos comerciales más importantes de toda la capital hispalense

Calle Francos de Sevilla capital

Calle Francos de Sevilla capital / Curiosa Sevilla

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El nombre de la calle Francos de Sevilla, una de las arterias comerciales más antiguas e importantes de la ciudad, no guarda relación ni con el dictador ni con una antigua colonia de artesanos franceses, a pesar de que existe esa creencia popular. Todo lo contrario: según revela la divulgadora Gracia Rodríguez, debemos remontarnos al siglo XIII, cuando el rey Fernando III otorgó a los mercaderes que trabajaban en esta vía el privilegio de esta "francos de impuestos".

Esta exceción fiscal histórica fue diseñada para incentivar el comercio tras la Reconquista, lo que convirtió a esta calle en una de las vías comerciales más importantes de la capital de Andalucía. Actualmente, sigue siendo una de las arterias más importantes de la ciudad, con negocios centenarios que continúan animando el día a día del centro de Sevilla.

El nombre de la calle Francos, en el siglo XIII

Así lo ha explicado la historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez, que ha afirmado que esta calle que va desde la confluencia de la calle Villegas y Cuesta del Rosario hasta su bifurcación en Conteros y Placentines se conoce con este nombre por un impuesto.

"Se llama así desde el siglo XIII, cuando el rey Fernando III concedió a los comerciantes de la calle el privilegio de estar exentos de pagar ciertos impuestos o, lo que es lo mismo, estaban francos de impuestos, libres de impuestos", ha señalado.

El origen del nombre, en Fernando III

De ese modo, la que se considera una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad debe su nombre, en realidad, al privilegio otorgado por Fernando III a los comerciantes y artesanos que se instalaron en el lugar de no tener que pagar impuestos para incentivar la instalación de más negocios en esta vía.

"En la calle hubo durante siglos tiendas de tejidos finos como la seda y terciopelo, cerrerías, zapaterías y alpargaterías artesanas, mercerías y tiendas de ultramarinos", ha recalcado la historiadora.

Tiendas centenarias en la calle Francos de Sevilla

Una calle que sigue siendo principalmente comercial, y en la que aún se mantienen algunas tiendas centenarias, como la Cordonería Alba, "que desde 1904 sigue haciendo cordones artesanalmente y de la que han salido los cíngulos de muchas de las imágenes de Sevilla".

"Otro de los establecimientos emblemáticos que siguen resistiendo en la calle es Casa Rodríguez, que desde 1913 sigue elaborando pasamanería de forma artesanal, además de vender todo tipo de artículos religiosos", ha continuado narrando la divulgadora.

En esta calle también se encuentra una de las mercerías más antiguas de Sevilla, Almacenes Velasco, cuyos orígenes se remontan a 1874 ofreciendo "todo tipo de tejidos y artículos de mercería".

