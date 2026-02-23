La Diputación de Sevilla lanza su campaña para el 28F con los Compadres: "Es un día de reivindicación de más autogobierno para Andalucía"

Defender una Andalucía inconformista que sitúe a las personas en el centro. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presentado en la mañana de este lunes la campaña de la institución con motivo del 28F: Desde la provincia de Sevilla, con toda Andalucía con la participación del dúo de Los Compadres, conformado por los actores y humoristas Alfonso Sánchez y Alberto López y su "carácter sevillano y andaluz".

En total, la institución provincial emitirá un total de cinco eslóganes que se emitirán desde mañana martes y hasta el próximo sábado en soporte multimedia a través de radio, televisión y redes sociales protagonizado por este afamado dúo que, entre otros galardones, recibieron en 2015 la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

Javier Fernández ha destacado la apuesta de Andalucía por construir un futuro mejor: "No queremos quedarnos exclusivamente con lo que fuimos, sino utilizar el autogobierno para proyectar el mejor futuro para los andaluces". El presidente de la Diputación ha subrayado igualmente que el valor de Andalucía no solo reside en su patrimonio artístico o la capacidad de atraer turismo, sino que también son las personas: "los andaluces y las andaluzas somos los que verdaderamente día a día construimos esta tierra".

Los Compadres: desde 'el Culebra y el Cabesa' hasta 'Fali y Rafi'

El dúo de humoristas Los Compadres está formado por los actores sevillanos Alfonso Sánchez (1978) y Alberto López (1976). Alcanzaron gran popularidad entre el público andaluz en 2009 con los cortos difundidos en YouTube, donde dieron vida a Rafi y Fali, dos “pijos sevillanos” que, desde la terraza de un bar, se convirtieron en retrato satírico de una cierta España de la crisis y en referencia popular más allá de Andalucía.

Desde entonces, Los Compadres han protagonizado varias películas, tales como El mundo es nuestro (2012), El mundo es suyo (2018) y El mundo es vuestro (2022), donde llevaron a la gran pantalla desde un atraco cutre a una sucursal bancaria o el periplo de uno de los protagonistas cuando es expulsado de casa por su mujer días antes de la comunión de su hijo. Sus creaciones se han consolidado como símbolos de amistad y complicidad para un público que los identifica con una mirada humorística muy pegada a la realidad social y política de los últimos años.