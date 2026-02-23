Familias y profesores del instituto Híspalis de Sevilla recogen firmas para evitar su cierre: "Es un ataque a la educación pública"

Las reacciones al cierre del IES Híspalis, ubicado en el barrio sevillano de Pino Montano, no han tardado en llegar. Familias y profesores del centro han organizado una recogida de firmas para denunciar que la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía haya apostado por transformar el centro y convertirlo en una residencia para estudiantes universitarios. En un plazo de tres años, el centro cerrará sus puertas de forma definitiva a los 500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que estudian en estas instalaciones. Ante este escenario, fuentes del profesorado aseguran a El Correo de Andalucía que la noticia ha sido un jarro de agua fría para los padres y para los propios alumnos. "Están asustados y molestos. Quieren participar en todas las manifestaciones que hagamos", abundan.

El entorno del centro ya ha puesto en marcha diversas movilizaciones para las próximas semanas: la primera será este miércoles durante la hora del recreo, cuando se hará un acto de matriculación significativo para reclamar la paralización inmediata del centro, la apertura urgente de una mesa de negociación y garantías "firmes" para alumnos y docentes. Sin embargo, el profesorado que ha hablado con este periódico asegura que desde la dirección del centro ya se les ha advertido de que independientemente de las manifestaciones, la decisión ya está tomada.

"Consideramos este cierre un ataque directo a la educación pública en Sevilla y una decisión injustificada que perjudica gravemente a nuestro alumnado y a todo el entorno social del barrio. No aceptamos que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas ni con el trabajo y la dedicación de quienes llevamos años construyendo un proyecto educativo sólido y comprometido", apuntan las familias y profesores en una nota de prensa compartida por la Plataforma en Defensa del Complejo Pino Montano.

Según explica la Diputación de Sevilla, que ha llevado a cabo un diagnóstico del centro para tomar la decisión, hay un "importante deterioro" de las instalaciones y que la rehabilitación "no resulta viable". Por este motivo, se plantea reconstruir por completo el complejo de forma progresiva con una inversión de 30 millones de euros que está incluida dentro del Plan Director de Mantenimiento del Patrimonio Provincial. En este nuevo proyecto no entra el IES Hispalis.

Reubicación del alumnado

El instituto Híspalis es un centro público cuya titularidad pertenece a la Diputación de Sevilla. Se fundó en 1973 como una Ciudad Juvenil Femenina, una especie de internado para niñas que vivían en barrios vulnerables de la ciudad. Con la llegada de la democracia se convirtió en un instituto público con un convenio de colaboración entre la Junta y la Diputación y el servicio de internado se transformó en una pequeña residencia de estudiantes universitarios ubicada en la planta superior de uno de sus dos edificios.

Desde la Delegación Territorial de Educación de Sevilla sostienen que la Diputación ha trasladado a la Junta su intención de "destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto". Ante este escenario, la Junta asegura que ha iniciado de "manera inmediata" un estudio técnico y organizativo para "garantizar" la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una "planificación ordenada" de la oferta educativa de los próximos años.

Esta es, precisamente, una de las principales preocupaciones de las familias: saber dónde reubicarán a sus hijos cuando se cierre el colegio. Para cuando llegue el cierre, los alumnos de Bachillerato ya estarán en la universidad, pero los que ahora cursan la Secundaria deberán matricularse en alguno de los institutos más próximos, como el IES Llanes, el IES Pino Montano o el IES Hermanos Machado.

El IES Híspalis cuenta actualmente con dos líneas de Educación Secundaria Obligatoria, dos líneas de Bachillerato en cada nivel y oferta de Ciclos Formativos (Grados de Administración). Asimismo, recibe alumnado adscrito del CEIP Alfonso Grosso (70%) y CEIP Mariana de Pineda (70%), mientras que el 30% restante en ambos casos tienen como destino el IES Llanes, el instituto más cercano.

"Los institutos más próximos están saturados"

La decisión de cerrar las puertas del instituto de forma definitiva conlleva a la reubicación del alumnado que estudia en el centro como aquel que cursa 6º de Primaria en cualquiera de los centros mencionados. En este sentido, las familias advierten: "Los institutos más próximos están saturados y no tienen aulas ni personal suficiente para atender a más alumnos, están preocupados con las reubicaciones". En este sentido, denuncian que esta decisión obliga a trasladar a alumnos a "otros institutos ya masificados, incrementando ratios y reduciendo la atención individualizada". "Supone además una falta de respeto hacia las familias, que confiaron en este centro como opción educativa para sus hijos e hijas, y hacia el profesorado y el personal que desempeña su labor con profesionalidad y vocación", defiende el escrito.

Los padres denuncian la ausencia de diálogo "real" por parte de la Diputación de Sevilla y la "falta de transparencia" en este proceso. "Una decisión de esta magnitud no puede adoptarse de espaldas a la comunidad educativa. Exigimos explicaciones claras y una rectificación inmediata", defienden.