El Ayuntamiento vende el suelo para hacer seis microparking: calcula 34.000 euros por plaza en Los Remedios y El Porvenir

El Ayuntamiento ha sacado a licitación las cinco parcelas en las que prevé construir seis microparkings con casi un millar de plazas. Los suelos ubicados en Los Remedios, El Porvenir o Genaro Parladé salen a la venta por un precio total de 360.000 euros aunque se podrán adquirir por separado. Una vez que las empresas sean titulares de estos terrenos podrán construir en ellos los nuevos aparcamientos y comercializarlos. Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros.

Para sacar a la venta las parcelas, el Ayuntamiento ha elaborado un cálculo que tiene como punto de partida el precio que puede obtener el empresario que obtenga la adjudicación si vende todas las plazas. Para ello, ha realizado un estimación por zona que sitúa el valor medio de la plaza en torno a los 34.000 euros. De esta forma, un parking con 213 plazas (el de Virgen de Luján) permite realizar operaciones de hasta siete millones de euros. Dado que la empresa adjudicataria es quien tiene que hacerse cargo de las obras y de todos los trámites empieza a descontar dinero hasta que finalmente concluye que podrá comprar ese suelo de Los Remedios por sólo 158.657 euros.

El Ayuntamiento aplica este mismo modelo con las cinco parcelas en las que caben seis microparking. Y la conclusión es que se venden a 360.000 euros cinco parcelas en las que se pueden construir 945 plazas con un precio estimado de 32,2 millones de euros. El coste de las inversiones necesarias sumará unos 25 millones de euros sin contar todos los gastos de financiación y trámites.

En cualquier caso, los precios y el número final de plazas por cada aparcamiento deberá estar presente en las ofertas que realicen las empresas que quedarán comprometidas además a ejecutar las obras según el calendario previsto.

Precios según zonas

Dentro del pliego de prescripciones se detalla el precio de cada uno de los terrenos destinados a estos aparcamientos -y también el precio de venta de las plazas para los interesados en hacerse con alguna de ellas.

Las plazas de los dos microparkings planteados en el barrio de Los Remedios -en las calles Virgen de Luján y Virgen de la Antigua- tendrían, según la estimación del Ayuntamiento, un mismo valor de mercado, ya que se situarían en ambos casos en los 34.500 euros. En el primero de ellos se incluirían 213 plazas, mientras que en el segundo serían 178. Por ambos la empresa que resulte adjudicataria podrá ingresar hasta 7 millones en el caso de Virgen de Luján y 6 millones en el segundo de los aparcamientos.

En el caso de los situados en el Distrito Sur de la capital hispalense, concretamente en las calles Bogotá, Felipe II (donde hay planteados dos instalaciones) y Genaro Parladé, el montante sería algo menor, de 33.900 euros, según la documentación consultada. Sumarían 109, 260 y 185 plazas, respectivamente. En cuanto al dinero que podrán obtener las empresas el importe total es de 3,7; 8,8 y 6,3 millones respectivamente.

Las ubicaciones de estos microparkings se ubican en entornos con graves dificultades de aparcamientos y saturación de vehículos:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento. Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas.

en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas. Calle Felipe II , uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria

, uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Cinco parcelas por 360.000 euros

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento venderá cinco fincas municipales, situadas bajo rasante con un precio total de más de 361.000 euros. El más caro de estos suelos es el ubicado en Virgen de Luján, se venderá por 158.657 euros -de 5.333,14 metros cuadrados y un volumen de 42.665,12 m2-, mientras que el más barato es el ubicado en la calle Genaro Parladé, que sale a licitación sólo a 12.812 euros -de 4.632,71 m2 de superficie y que genera 37.061,68-.

Las empresas, en sus ofertas, deberán determinar el número de plazas máximas que pueden construir, las que van a reservar a personas con discapacidad o a vehículos eléctricos y el precio al que se ofertarán de acuerdo con un plan de negocio. El cálculo realizado por el Ayuntamiento es sólo una referencia.

Para que esta medida fuese una posibilidad, hubo que cambiar la titularidad de las parcelas. Se aprobó durante el pleno del pasado mes de noviembre, con el voto a favor de PP y Vox y el negativo de PSOE y Con Podemos-IU. El acuerdo supuso que dejaran de tener la consideración actual de bien demanial -dada su condición de vía pública y, por tanto, de pertenencia al dominio público-, para tener la de bien patrimonial. Este cambio jurídico es el que permite vender dichas superficies de subsuelo.

Una vez que sean titulares de las parcelas, las empresas adjudicatarias se comprometen a ejecutar las obras en unos plazos tasados bajo la amenaza de penalizaciones por parte del Ayuntamiento si no cumplen.