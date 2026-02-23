El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano

El IES Híspalis, ubicado en el barrio sevillano de Pino Montano, cerrará sus puertas de forma definitiva en un plazo de tres años y no abrirá plazo de matriculación para el próximo curso. Hace 15 días, la dirección del instituto informó al profesorado y personal no docente de los planes de la Diputación de Sevilla, titular de los dos edificios, y la Consejería de Desarrollo Educativo con relación a este centro educativo: ampliar la residencia de estudiantes universitarios que está ubicada en el mismo recinto. Fuentes del claustro de profesores aseguran a El Correo de Andalucía que se trata de un acuerdo que obligará a la reubicación del alumnado y del profesorado del centro en institutos cercanos.

El instituto Híspalis es un centro público cuya titularidad pertenece a la Diputación de Sevilla. Se fundó en 1973 como una Ciudad Juvenil Femenina, una especie de internado para niñas que vivían en barrios vulnerables de la ciudad. Con la llegada de la democracia se convirtió en un instituto público con un convenio de colaboración entre la Junta y la Diputación y el servicio de internado se transformó en una pequeña residencia de estudiantes universitarios ubicada en la planta superior de uno de sus dos edificios.

Desde la Delegación Territorial de Educación de Sevilla sostienen que la Diputación ha trasladado a la Junta su intención de "destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto". Ante este escenario, la Junta asegura que ha iniciado de "manera inmediata" un estudio técnico y organizativo para "garantizar" la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una "planificación ordenada" de la oferta educativa de los próximos años.

A diferencia de lo que sucedió hace apenas un año, cuando este periódico publicó el cierre de dos colegios ubicados en el distrito de San Pablo por escasez de alumnos, los profesores del Híspalis aseguran que este cierre no está motivado por la falta de alumnos ni las bajas ratios en las aulas, ya que el centro cuenta con dos líneas en Secundaria y Bachillerato y recibe todos los días alrededor de 500 alumnos, incluidos aquellos que están matriculados en alguno de los dos grados de Formación Profesionales con los que cuenta el centro. "En Bachillerato, por ejemplo, nuestras dos unidades tienen 24 y 25 alumnos en cada clase", argumentan fuentes del profesorado.

Reubicación del alumnado

El IES Híspalis cuenta actualmente con dos líneas de Educación Secundaria Obligatoria, dos líneas de Bachillerato en cada nivel y oferta de Ciclos Formativos (Grados de Administración). Asimismo, recibe alumnado adscrito del CEIP Alfonso Grosso (70%) y CEIP Mariana de Pineda (70%), mientras que el 30% restante en ambos casos tienen como destino el IES Llanes, el instituto más cercano.

La decisión de cerrar las puertas del instituto de forma definitiva conlleva a la reubicación del alumnado que estudia en el centro como aquel que cursa 6º de Primaria en cualquiera de los centros mencionados. Según relata el profesorado del Híspalis, los alumnos se reorganizarían en aulas de los institutos vecinos, como el IES Llanes, el IES Pino Montano o el IES Hermanos Machado. "Los institutos más próximos están saturados y no tienen aulas ni personal suficiente para atender a más alumnos, están preocupados con las reubicaciones", aseguran los profesores.

En este sentido, denuncian que esta decisión obliga a trasladar a alumnos a "otros institutos ya masificados, incrementando ratios y reduciendo la atención individualizada". "Supone además una falta de respeto hacia las familias, que confiaron en este centro como opción educativa para sus hijos e hijas, y hacia el profesorado y el personal que desempeña su labor con profesionalidad y vocación", defiende el escrito.

Desde la Junta de Andalucía defienden que se ha realizado un estudio de evolución del alumnado de la zona, los espacios y plazas disponibles en los institutos, ha analizado la situación del alumnado de 6º de Primaria y ha mantenido reuniones tanto con los equipos directivos de la zona de Santa Justa como con las familias del CEIP Mariana de Pineda y del CEIP Alfonso Grosso. Asimismo, apuntan que "se ha informado a la Dirección General de Formación Profesional para ajustar la planificación de la oferta, teniendo en cuenta que se trata de un distrito único". En este sentido, la cartera de Carmen Castillo ha revisado técnicamente el mapa de adscripción de 1º de ESO para el próximo curso, dado que tras la comunicación de la Diputación ya no se ofertarán plazas de entrada en el IES Híspalis.