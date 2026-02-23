Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026

La Casa de Jaén era toda una institución en la calle Pascual Márquez. Cada año, los tres módulos de los que gozaba la institución se llenaban de jiennenses dispuestos a disfrutar de días de bailes, rebujitos y amigos. Aunque la institución desarrolla actividades durante todo el año, como ocurre en muchas asociaciones de la ciudad, el Real de la Feria se convertía en un punto de encuentro y celebraciones.

Este lunes, tras la Comisión de Casetas, el delegado Manuel Alés ha confirmado que esta agrupación ha perdido su caseta por un retraso en los trámites de solicitud que se repiten cada año. De hecho, la pérdida de los tres módulos por parte de la institución jiennense ha permitido que el Ayuntamiento cree una nueva vía de evacuación peatonal que continúe el trazado de Pepe Luis Vázquez, que la corta en perpendicular.

Son muchos los jiennenses que tenían aquí su cuartel principal en cada semana del Real. Con presentar el DNI y que en este se indicara que el interesado había nacido en algún municipio de la provincia era suficiente para poder entrar sin problema. Así, estudiantes, trabajadores y socios encontraban en Pascual Márquez 75-77-79 su casa, que además acogía cada año a numerosas representaciones, como el presidente de la Diputación jiennense.

Una de las casetas más concurridas

La Casa de Jaén se fundó en 1973, coincidiendo con el traslado de la Feria del Prado de San Sebastián a Los Remedios. En este tiempo, la caseta, una de las más ambientadas del Real, con días que se alcanzan las 400 personas en el interior. La institución es una de las más reconocidas de la provincia, de hecho, fue galardonada con el premio Jaén Paraíso Interior 2023, y permite que muchos ciudadanos mantengan sus vínculos con la provincia.

En estos años los tres módulos que, hasta este año, ocupaban en Pascual Márquez se ha convertido en uno de los ejes centrales de la actividad de la agrupación a lo largo del año. Así, Día del Socio y el Concurso de Fotografía congregaban a cientos de paisanos. De hecho, cada año, representantes de distintos municipios de la provincia tenían la oportunidad de trasladarse a Sevilla para vivir un día en el Real.

En total, han sido nueve las casetas que perdido la titularidad este año. Las afectadas son las ubicadas en Costillares, 56; Curro Romero, 18; Curro Romero, 24; Gitanillo de Triana, 70; Juan Belmonte, 126; Juan Belmonte, 171; Juan Belmonte, 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez, 100. Por el momento, queda la posibilidad que los titulares de las mismas recurran esta decisión al Consistorio.