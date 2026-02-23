CURIOSIDADES
Mar Marube Muñoz, historiadora sevillana: "Esto es lo que tienen en común el parque de María Luisa, el barrio de Santa Cruz y Triana"
La divulgadora ha explicado que el principal nexo de unión se encuentra en la glorieta de Mas y Prat
"¿Qué tienen en común el parque de María Luisa, el bario de Santa Cruz y Triana, aparte de que los tres están en Sevilla?". La historiadora y divulgadora Mar Murube Muñoz ha aprovechado el alcance de su perfil en redes sociales 'Lost in Seville', en el que acumula miles de seguidores, para desentrañar un nuevo enigma de Sevilla que apenas nadie conoce y que conecta tres de los entornos más conocidos de toda la ciudad.
La glorieta de Mas y Prat, clave en la historia
Una incógnita que solo se puede despejar al acudir a la glorieta de Mas y Prat del parque de María Luisa, una infraestructura inaugurada en 1924 que se ubica en la zona occidental del parque y que se erigió por iniciativa de un grupo de sevillanos admiradores del poeta, escritor costumbrista y periodista ecijano Benito Mas y Prat.
Un proyecto de carácter regionalista que fue creado por Aníbal González con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Para ello, se construyó esta glorieta de planta semicircular con ladrillo rojo tallado y rodeado por dos bancos con respaldar de hierro forjado.
Los azulejos de Ramos Rejano y las escenas costumbristas
El conjunto se completó con distintos pilares con azulejos realizados por la fábrica Ramos Rejano, que exhiben copias pintadas por Enrique Orce sobre dibujos originales de José García Ramos en los que se representan escenas costumbristas andaluzas.
Y en una de estas escenas está la clave de la unión entre el parque, el barrio de Triana y Santa Cruz. "Uno de ellos representa a la bella Susona quien, según la leyenda, vivía en la antigua Judería, en lo que hoy es el barrio de Santa Cruz", ha recalcado la divulgadora, que ha señalado que ahí nace la primera conexión entre ambos lugares.
La conexión con Triana a través de la cerámica
Además, ha continuado diciendo: "Este azulejo fue realizado, nada más y nada menos, que por el pintor ceramista Enrique Orce para la Fábrica de Ramos Rejano. Y esta fábrica estaba en Triana, en la calle San Jacinto, donde, a día de hoy, hay un instituto de Secundaria".
Así, la historiadora sevillana ha señalado la segunda conexión existente, en esta ocasión, entre la glorieta y Triana, a través de este instituto que cuenta con un azulejo en su fachada en el que se puede leer: "En recuerdo a don Manuel Ramos Rejano y a cuantos en este lugar trabajaron en la elevación del prestigio y calidad de la cerámica de Triana".
Con esto, Mar Murube Muñoz ha querido mostrar las "pequeñas conexiones escondidas" que se encuentran por toda la ciudad y que la convierten en una gran historia narrada por cada rincón de Sevilla.
