Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: "Será cerrada en muchas más ocasiones"

El Metro de Sevilla sigue en su escalada imparable de viajeros, con otro récord en 2025: 23,46 millones de viajeros anuales (23.462.017). Supone un incremento de 771.264 desplazamientos respecto a 2024, en el que se registraron 22,6 millones de viajes, con un crecimiento interanual del 3,4% respecto a 2024. Así, según los datos registrados por la Consejería de Fomento desde el 2 de abril de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2025, ya han sido más de 259 millones de viajeros los han elegido la línea 1 para sus desplazamientos. Sin embargo, este crecimiento es desigual según las paradas. Las de Puerta Jerez y San Bernardo son las dos únicas que han caído, mientras que Olivar de Quintos y Plaza de Cuba han experimentado los mayores crecimientos.

Los viajeros de Puerta Jerez han descendido un 2,46% en el último año, mientras que los de San Bernardo un 1,69%. En cambio, el resto han subido en usuarios: San Juan Bajo (1,34%), Gran Plaza (1,37%), Europa (2,19%), Pablo de Olavide (2,20%), Cavaleri (2,21%), Paseo de los Príncipes (3,78%), Condequinto (3,82%), Montequinto (3,94%), Blas Infante (4,27%), Amate (4,90%), Ciudad Expo (5,67%), La Plata (6,00%), Nervión (6,43%), San Juan Alto (6,60%), Cocheras (6,75%), 1º de Mayo (7,37%), Plaza de Cuba (9,19%) y Olivar de Quintos (9,65%).

Además, como estaciones con más afluencia, están Puerta de Jerez con 2.570.035 viajeros, San Bernardo con 2.117.098 viajeros, y Plaza de Cuba con 1.719.280 viajeros. Para la asociación Sevilla Quiere Metro, estos datos alertan sobre la situación de Puerta Jerez especialmente. "Si no se hace nada en Puerta Jerez, la estación va a tener que ser cerrada en múltiples ocasiones, y cada vez será más frecuente. Este año ya se ha observado una bajada en la demanda, debido al cierre durante Semana Santa", explica a El Correo de Andalucía. "Es necesario seguir analizando opciones para poner en servicio los andenes que no lo están, en el lado opuesto de los actuales", añaden, haciendo referencia a una petición que ya hicieron a la Junta de Andalucía para aprovechar al máximo su capacidad.

Un tren saturado de la línea 1 del Metro de Sevilla en hora punta / El Correo

Para estos expertos, estos "múltiples cierres efectuados", sobre todo en Semana Santa, son los que explican la caída de Puerta Jerez. No es casualidad que justo Plaza de Cuba sea de las estaciones que más ha crecido, ya que es la que está al lado, a apenas minutos andando. "Esa demanda que ha bajado en Puerta Jerez la ha absorbido Plaza de Cuba", analizan sobre esta estación ubicada en la avenida República Argentina. Destaca también la caída de San Bernardo, una parada que suele dar servicio a bastantes estudiantes, de lo cual se ha beneficiado Nervión, otra de las que más ha crecido.

Olivar de Quintos, beneficiada por Entrenúcleos

La estación que más ha crecido, con diferencia, es Olivar de Quintos, la última de la línea 1. Esta es una de las cuatro estaciones ubicadas dentro del término municipal de Dos Hermanas, donde se está viviendo un crecimiento de población que seguirá hasta que se desarrolle el nuevo barrio de Entrenúcleos de manera completa. La asociación Sevilla Quiere Metro atribuye su crecimiento a estos nuevos desarrollos residenciales.

"Se acaba de poner en servicio un aparcamiento disuasorio para aparcar el coche allí, coger el metro y evitar entrar a Sevilla en coche", explican a este periódico. El Ayuntamiento de Dos Hermanas puso en marcha el año pasado un aparcamiento junto a la parada, que aportó unas 527 plazas nuevas previstas en un inicio, y otras 287 de la zona de ampliación planteada. Estas nuevas plazas se sumaron a las ya existentes en el entorno de la parada del metro -y la línea 6 del metrobús- en una parcela de más de 21.000 metros cuadrados -6.700 metros cuadrados más con la ampliación-.

Además, estas fuentes señalan que "cada vez viven más personas en la zona, por lo que la demanda va a seguir aumentando". La previsión para Entrenúcleos es que en esta parte del área metropolitana sevillana puedan vivir más de 60.000 personas, llegando a alcanzar Dos Hermanas los 200.000 residentes en 2032. Otra de las estaciones que ha avanzado es San Juan Alto, porque "cada vez más personas ven el metro como solución" y "el aparcamiento disuasorio se ha quedado pequeño".

Tramos y días con más viajeros

Los datos recopilados por el Metro de Sevilla y la Junta de Andalucía concluyen que mayo fue el mejor mes del año, con 2.512.630 desplazamientos en metro. Hasta 178.069 desplazamientos se produjeron durante el martes de la Feria de Abril, como día récord de demanda en 2025. El récord en un día de servicio habitual fue el viernes 24 de octubre, con 97.707 viajeros.

Por tramos, en 2025 el 69,9% de los usuarios iniciaron su trayecto en Blas Infante-Pablo Olavide. El 21,3% en el tramo de Ciudad Expo -San Juan Bajo. Y el 8,8% en el tramo de Condequinto-Olivar de Quintos.

La demanda del metro seguirá aumentando aún más

En 2025 el Metro de Sevilla ya ha alcanzado un récord de viajeros, pero 2026 va camino de superar estas cifras y prolongar su colapso. "Se prevé que la demanda continúe, subiendo impulsada por los nuevos desarrollos, especialmente en Entrenúcleos. La población servida de la línea 1 ha aumentado y va a seguir aumentando. Ahora es necesario que los trenes lleguen cuanto antes y que se saque siempre el mayor número posible de las cocheras, teniendo en cuenta por supuesto las tareas de mantenimiento preventivo", analiza esta asociación.

"El metro es útil para más personas cada día. Ha generado un trasvase del vehículo privado al metro. También del bus al metro. Por eso hay nuevos viajes que antes no existían, al conectar zonas que antes no estaban conectadas. Además, la línea 1 de metro aumentará de manera brusca su demanda cuando se inaugure el tranvía de Alcalá. En ese momento, previsto en torno a 2027, el tranvía inyectará en torno a 2 millones a la línea 2", añade Sevilla Quiere Metro. Por tanto, "no se prevé que la demanda disminuya a corto, medio ni largo plazo".