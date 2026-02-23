El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada

La Feria de Sevilla contará con un nuevo acceso este 2026. En concreto, el Ayuntamiento ha decidido ampliar la calle Pepe Luis Vázquez hasta la avenida Juan Pablo II, creando "una nueva salida peatonal que facilitará el tránsito y la evacuación", según ha destacado este lunes el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Esta vía será de albero y destinada únicamente para peatones, "ya que está prevista la reurbanización de esta calle" de cara a la Feria de Abril del año que viene.

La ampliación de Pepe Luis Vázquez llega después de "la pérdida de una caseta de varios módulos en la calle Pascual Márquez", según detallan fuentes municipales. Ante la desaparición de la caseta ubicada en Pascual Márquez 75-77-79, el Gobierno local ha decidido prolongar la perpendicular -Pepe Luis Vázquez- y crear así una vía de conexión del Real hacia la avenida Juan Pablo II, en el barrio de Tablada.

"Con esta medida creamos una nueva salida peatonal que facilitará el tránsito, mejorará la evacuación, ordenará el acceso a taxis y autobuses y hará más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el Real", ha destacado Manuel Alés. "Esta prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027", apuntan desde el Ayuntamiento.

¿Cuándo es la Feria de Sevilla de 2026?

La fecha de la Feria de Sevilla de 2026 será del martes 21 al domingo 26 de abril, celebrando el lunes 20 la tradicional Noche del Pescaíto. A diferencia de esta feria, que ha caído íntegra en el mes de mayo, en 2026 la Feria de Sevilla sí será en abril.

Esta fecha exacta se calcula teniendo en cuenta que la Feria de Sevilla siempre se celebra dos semanas después de la Semana Santa. Por lo tanto, si la Semana Santa de 2026 está prevista, según el calendario lunar, del 29 de marzo al 5 de abril, el Real se llenará de luces y alegría a partir del 20 de abril.