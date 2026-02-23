El nuevo puente de Vera Sevilla supera su último trámite: las obras podrán comenzar en marzo

Cuenta atrás para que la pasarela Princesa Leonor sea una realidad en el barrio de Los Remedios. El proyecto ha superará en los próximos días su último trámite con la aprobación del proyecto de ejecución y se espera que las obras para su puesta en marcha comiencen a lo largo del mes de marzo. Este puente peatonal permitirá una nueva conexión entre el paseo de las Delicias con la antigua Fábrica de tabacos de Altadis.

Como ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar El Correo de Andalucía el proyecto de ejecución ya ha sido registrado en la Comisión de la Gerencia de Urbanismo por parte de KKH como paso previo para su aprobación, después de superar todos los trámites necesarios. De hecho, la pasarela se encuentra ya en fabricación y todo está preparado para el desarrollo de la última fase del proyecto que transformará esta orilla del Guadalquivir.

La pasarela está diseñada por Kengo Kuma en colaboración con la firma de ingeniería española Fhecor. El puente estará en construcción desde el mes de marzo y la idea de Urbanismo es que el proyecto esté abierto al público en diciembre de este mismo año. La fase final de los trabajos engloba también el hotel de lujo, obra de Carlos Ferrater, y el edificio de El Cubo, que también lo firma el arquitecto japonés.

Características del proyecto

El diseño de esta pasarela responde a exigencias ingenieriles extremas, ya que debe salvar la dársena con un vano de 100 metros sin apoyos intermedios y un canto mínimo en su zona central de tan solo 1,30 metros", explica Fhecor en su web. Todo "para no condicionar la navegación ni disponer elemento estructural alguno sobre la rasante de la pasarela que pudiese perturbar las vistas de la ciudad desde las orillas".

Hace ya un año, el 24 de enero de 2025 se aprobó el orden técnico del proyecto básico para la construcción de la pasarela y el 17 de julio, el pleno del Ayuntamiento aprobó, "por amplísima mayoría, la denominación pasarela Princesa Leonor en honor a la Princesa de Asturias". Además, el pasado 8 de octubre, la autoridad portuaria aprobó la cesión al Ayuntamiento hispalense de los terrenos portuarios necesarios para construirla.

En el planteamiento del proyecto ha sido clave que la infraestructura conserve las vistas tradicionales de la zona. El proyecto no se trata de un diseño aislado, sino que se enmarca en los estilos de los dos puentes que lo flanquean: el de San Telmo, inaugurado en 1931, y el de Las Delicias, de 1968. "Ambas estructuras son exponentes de la mejor ingeniería de su época", sostienen desde la firma de ingeniería.

Próximas inauguraciones

Esta pasarela, la primera que se construye en la ciudad en los últimos 15 años, empezó a trabajarse en abril de 2025 e implicará uns inversión de siete millones de euros. La cimentación se realizará dentro de la Zona de Servidumbre Arqueológica del Guadalquivir, por lo que se exigirá que haya un control arqueológico durante las obras.

Antes, se cumplirá el "hito" de inaugurar las primeras instalaciones del parque de oficinas que se incluye en este proyecto urbanístico, aunque no hay fecha definitiva. "Tendrá las rentas medias más altas de la ciudad, más que Torre Sevilla, hasta ahora, el edificio más caro de la ciudad", como ha confirmado Íñigo Galán, CEO de Inerzia, una empresa sevillana especializada en asesoramiento, gestión y consultoría inmobiliaria.

La próxima inauguración prevista por KKH serán los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin, cuyas obras deben estar terminadas, según la planificación, el próximo sábado 28 de febrero, día de Andalucía. Estos espacios estarán abiertos al público desde el primer momento para que la ciudadanía pueda disfrutarlos.