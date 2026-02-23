Pino Montano tendrá nueva piscina, biblioteca y una residencia universitaria de 500 plazas tras el cierre del IES Hispalis

El complejo educativo de Pino Montano, ubicado en la Avenida Manuel del Valle y propiedad de la Diputación de Sevilla, abarca en estos momentos el Instituto Hispalis, unas instalaciones deportivas y una residencia de estudiantes. La institución provincial quiere transformar por completo ente espacio ante su elevado "deterioro". Por este motivo, está planteando una inversión de 30 millones de euros para rehacer este complejo prácticamente por completo. Esta iniciativa conlleva el cierre del centro de Educación Secundaria que ya ha sido comunicado a la comunidad educativa y que ha levantado las protestas de profesorado y familiares de alumnos.

Según explica la Diputación de Sevilla, el diagnóstico realizado ha concluido que hay un "importante deterioro" de las instalaciones y que la rehabilitación "no resulta viable". Por este motivo, se plantea reconstruir por completo el complejo de forma progresiva con una inversión de 30 millones de euros que está incluida dentro del Plan Director de Mantenimiento del Patrimonio Provincial. En este nuevo proyecto no entra el IES Hispalis.

En primer lugar, se construirá una nueva residencia universitaria con 500 plazas en un edificio de nueva planta definido para dar servicio a jóvenes de la provincia. "El objetivo es garantizar que ningún estudiante vea limitado su acceso a la formación universitaria por razones económicas derivadas del coste de alojamiento en Sevilla", subrayan desde la institución provincial. Las obras de este nuevo complejo no alterarán el funcionamiento de las actuales instalaciones.

En segundo lugar, se habilitarán más de 2.200 m² de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo una piscina. Habrá una biblioteca pública de 800 metros cuadrados y un edificio polivalente de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas.

Por qué no sigue el instituto Hispalis

En este nuevo complejo no entra el instituto. La Consejería de Desarrollo Educativo lo atribuye a una decisión de la Diputación. Y la institución provincial aclara que existe una incompatibilidad administrativa: "Las competencias en materia educativa corresponden a la Junta de Andalucía y a ella corresponden las decisiones relativas a la ubicación de plazas educativas corresponden exclusivamente a la Administración competente", apuntan desde la Diputación.

"En ningún caso existe voluntad de cerrar o desmantelar el complejo. Al contrario: la Diputación está sumando esfuerzos para que salga adelante el proyecto de intervención integral que supone la mayor inversión en el entorno en décadas. Además se garantizan los puestos de trabajo e incluso habrá una redimensión del empleo público cuando el complejo operativo", apuntan desde la Diputación Provincial.

Protestas de la comunidad educativa

Las reacciones al cierre del IES Híspalis, ubicado en el barrio sevillano de Pino Montano, no han tardado en llegar. Padres y profesores del centro han organizado una recogida de firmas para denunciar la decisión que la Diputación de Sevilla haya apostado por transformar el centro y ampliar su residencia para estudiantes universitarios. En un plazo de tres años, el centro cerrará sus puertas de forma definitiva a los 500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que estudian en estas instalaciones.

El cierre de este instituto ha generado un gran revuelo entre padres y profesores, que han organizado la primera movilización este miércoles durante la hora del recreo para reclamar la paralización inmediata del centro, la apertura urgente de una mesa de negociación y garantías "firmes" para alumnos y docentes. "Consideramos este cierre un ataque directo a la educación pública en Sevilla y una decisión injustificada que perjudica gravemente a nuestro alumnado y a todo el entorno social del barrio. No aceptamos que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas ni con el trabajo y la dedicación de quienes llevamos años construyendo un proyecto educativo sólido y comprometido", apuntan en una nota de prensa compartida por la Plataforma en Defensa del Complejo Pino Montano.