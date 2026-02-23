Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Participa en el sorteo de dos entradas dobles para disfrutar de Mythos, un espectáculo único junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Alejandro Muñoz y con Abraham Cupeiro como solista. La propuesta, enmarcada dentro de Feeling ROSS llevará al público a un fascinante recorrido por civilizaciones legendarias como la Atlántida y por mitologías griega, romana, celta y árabe, en un viaje sonoro que une historia, leyenda y tradición.

El concierto se celebrará el próximo domingo 1 de marzo de 2026, a las 12:00 horas, en Cartuja Center CITE, en una experiencia musical que conectará el pasado mitológico con el presente a través de una puesta en escena propia de los grandes teatros y espectáculos musicales.

Abraham Cupeiro, recuperar el pasado para crear el presente

Abraham Cupeiro, solita de "Mythos" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla / El Correo

Músico especializado en la recuperación de instrumentos antiguos, Abraham Cupeiro combina formación clásica —trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y máster en Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)— con una intensa labor de investigación organológica. Con una colección de más de 200 instrumentos y reconocido como uno de los pocos intérpretes de karnyx en el mundo, ha llevado sus proyectos a las principales formaciones orquestales y a estudios como Abbey Road, consolidando una trayectoria internacional que une tradición y creación contemporánea.

Proyectos pedagógicos dentro del ciclo 'Feeling ROSS'

El concierto se enmarca en el Ciclo Feeling ROSS, una iniciativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla orientada a explorar formatos innovadores con los que ampliar audiencias y acercar la música sinfónica a públicos de todas las edades.

Además, la representación incluye cuatro funciones dirigidas al público escolar, con la asistencia concertada de centros educativos que han podido trabajarlo previamente en clase gracias al material pedagógico que el proyecto ofrece, los días 24 y 25 de febrero, en sesiones a las 10.00 y a las 12.00 horas.