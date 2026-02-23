SORTEO
Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla propone al público una manera diferente de redescubrir las mitologías que han marcado el transcurso de la sociedad moderna
Participa en el sorteo de dos entradas dobles para disfrutar de Mythos, un espectáculo único junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Alejandro Muñoz y con Abraham Cupeiro como solista. La propuesta, enmarcada dentro de Feeling ROSS llevará al público a un fascinante recorrido por civilizaciones legendarias como la Atlántida y por mitologías griega, romana, celta y árabe, en un viaje sonoro que une historia, leyenda y tradición.
El concierto se celebrará el próximo domingo 1 de marzo de 2026, a las 12:00 horas, en Cartuja Center CITE, en una experiencia musical que conectará el pasado mitológico con el presente a través de una puesta en escena propia de los grandes teatros y espectáculos musicales.
DOS GANADORES
¿Cómo participar?
Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo viernes 27 de marzo a las 10:00 horas. ¡Así de fácil!
- Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.
Abraham Cupeiro, recuperar el pasado para crear el presente
Músico especializado en la recuperación de instrumentos antiguos, Abraham Cupeiro combina formación clásica —trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y máster en Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)— con una intensa labor de investigación organológica. Con una colección de más de 200 instrumentos y reconocido como uno de los pocos intérpretes de karnyx en el mundo, ha llevado sus proyectos a las principales formaciones orquestales y a estudios como Abbey Road, consolidando una trayectoria internacional que une tradición y creación contemporánea.
Proyectos pedagógicos dentro del ciclo 'Feeling ROSS'
El concierto se enmarca en el Ciclo Feeling ROSS, una iniciativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla orientada a explorar formatos innovadores con los que ampliar audiencias y acercar la música sinfónica a públicos de todas las edades.
Además, la representación incluye cuatro funciones dirigidas al público escolar, con la asistencia concertada de centros educativos que han podido trabajarlo previamente en clase gracias al material pedagógico que el proyecto ofrece, los días 24 y 25 de febrero, en sesiones a las 10.00 y a las 12.00 horas.
- Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
- Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
- Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
- De pulmón verde a 240 viviendas: el 'Esqueleto' de San Pablo será ocupado por dos torres de trece plantas
- ¿Fin del anticiclón? Esta es la previsión de lluvia para Sevilla según la Aemet
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La Diputación financiará la construcción de 242 VPO en 10 municipios: precios de 115.000 euros en venta y alquileres a 350 euros
- Así será el tren de Santa Justa al aeropuerto: trece minutos, un túnel bajo la A-4 y parada en Alcosa junto la calle Secoya