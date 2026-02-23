La rehabilitación de San Laureano arranca 23 años después: será un centro de exposiciones y actividades culturales

La antigua Iglesia de San Laureano sale del abandono 23 años después. Este edificio histórico, del siglo XVIII, ubicado en la calle Goles, será restaurado de manera completa para albergar nuevos usos, principalmente culturales. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que procede a licitar la segunda y definitiva fase para su rehabilitación integral. La actuación, con un presupuesto superior a 2,6 millones de euros, transformará el inmueble en un centro multifuncional y punto de información municipal.

Esta fase de los trabajos llega tras una anterior intervención acometida entre los años 2019 y 2020 para construir una nueva cubierta del edificio. Desde entonces, San Laureano lleva otros seis años a la espera de su reforma definitiva. Se preparará el interior de la nave de la antigua iglesia para darle "un uso versátil", ha explicado el Ayuntamiento, y así convertirla en un equipamiento e infraestructrura básica expositiva. También se conservarán y recuperarán las pinturas murales descubiertas en el presbiterio de la antigua iglesia durante las anteriores obras de renovación de la cubierta.

El proyecto también contempla la construcción de un edificio de nueva planta para usos auxiliares en el espacio libre exterior por el que se accede al edificio, conocido como Jardinico Alto, y la integración del lienzo de la muralla histórica existente en la calle Goles. Asimismo, el Gobierno de José Luis Sanz asegura que pretende "resolver los problemas de movilidad y accesibilidad existentes" reurbanizando los espacios exteriores colindantes, incluyendo las acometidas y la dotación de suministros necesarios.

El presupuesto de licitación de este proyecto de recuperación integral de la Iglesia de San Laureano para uso dotacional asciende concretamente a 2.689.352 euros, cantidad que el Ayuntamiento de Sevilla obtendrá de ingresos recaudados por la venta de inmuebles del Patrimonio Municipal de Suelo, tal y como se recoge en el Plan de inversiones por enajenaciones de suelos patrimoniales.

Reurbanización del entorno y mejora del espacio público

De forma paralela a la rehabilitación del edificio, el proyecto contempla la reurbanización y mejora de los espacios libres que rodean la iglesia, con el objetivo de dignificar el entorno urbano y crear espacios más accesibles y amables para los peatones.

Entre las intervenciones ya ejecutadas por el Ayuntamiento en el ámbito cercano a San Laureano, el Consistorio ha destacado el readoquinado de la calle Alfonso XIII, que ha permitido renovar la imagen urbana y mejorar la accesibilidad o las obras de reurbanización en Marqués de Paradas donde se han instalado nuevos pavimentos con el diseño del NO&DO, reforzando la identidad histórica de la ciudad.

El solar de San Laureano se convertirá en plaza pública

El pasado mes de marzo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recuperó para el Ayuntamiento de Sevilla el solar situado en San Laureano -junto a la capilla de los Humeros-, donde se construirá una plaza pública para el uso y disfrute de los vecinos.

Después de 24 años, este solar vuelve a ser propiedad municipal recuperando este importante espacio histórico tras décadas de abandono y cumpliendo con una demanda histórica vecinal; un espacio de 2000 m2 donde se pretende poner en valor un enclave histórico y dar así mejor y mayor uso a esta zona.

El proyecto a realizar en esta gran plaza contempla la plantación de 25 nuevos árboles que se añadirán a las especies ya existentes, lo que mejorará la sombra en la zona, además de la plantación de trepadoras y pradera natural. Sobre el mobiliario urbano, la plaza contará con zona de juegos infantiles sobre pavimento de césped artificial con base amortiguadora y se dotará la misma con bancos para el descanso. En cuanto al pavimento, se recupera el adoquín de Gerena además de adoquín de piedra de piornal en la calle Liñán, un material muy parecido al adoquín de Gerena. Además, se usará material cerámico en distintos formatos y aparejos en la zona de plaza, donde habrá un monolito central para conmemorar la presencia de Hernando Colón.

Relativa a esta nueva intervención en San Laureano, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "la recuperación de edificios históricos que durante décadas han permanecido abandonados, sigue siendo una prioridad para el Gobierno de José Luis Sanz; apostamos por su rehabilitación para convertirlos en contenedores culturales, espacios multifuncionales o equipamientos abiertos a los sevillanos y a visitantes".

La actuación en San Laureano, edificio de titularidad municipal desde 2003, se suma a otras intervenciones impulsadas por el actual equipo de gobierno en enclaves patrimoniales de gran valor de la ciudad, como la Iglesia de San Hermenegildo, el Monasterio de San Jerónimo, la Real Fábrica de Artillería, Casa Cernuda o el Palacio del Pumarejo.