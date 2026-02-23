Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa Feria SevillaEntrenúcleos MetroVecino Dos HermanasPuente VeraTemperatura SevillaMorante de la PueblaPregonero Semana SantaHuelga médicosHammam SevillaSillas palcos gratis
instagramlinkedin

Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta: lanzan un vuelo directo a precio de ganga para abril de 2026

La oferta aparece en Skyscanner con Ryanair como aerolínea y figura con caducidad el 2 de abril a las 23:59

Avión de Ryanair.

Avión de Ryanair. / César Navarro

Susana Sorní

Sevilla

Una oferta difundida en Chollometro y localizada a través de Skyscanner promociona vuelos Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta para viajar en abril de 2026. El anuncio, publicado este domingo por la noche, sitúa a Ryanair como aerolínea y destaca que se trata de vuelos directos.

El precio, según la publicación, resulta especialmente llamativo por tratarse de un trayecto sin escalas entre Andalucía e Irlanda en plena temporada de primavera, una época habitual para escapadas urbanas. “58€ ida y vuelta no se ve todos los días”, remarca el texto que acompaña a la oferta.

Como suele ocurrir con este tipo de chollos, la disponibilidad puede variar según el día concreto de salida y regreso, el número de plazas a tarifa promocional y la demanda en el momento de la búsqueda. En ese sentido, conviene comprobar en el comparador si el importe se mantiene al seleccionar fechas y revisar las condiciones del billete.

Noticias relacionadas

La publicación añade que la oferta caduca el 2 de abril de 2026 a las 23:59, por lo que el precio podría dejar de estar disponible a partir de ese momento o antes si se agotan las plazas. También es recomendable confirmar posibles extras habituales en aerolíneas ‘low cost’ —como equipaje de cabina adicional o selección de asiento— para calcular el coste final del viaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
  2. Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
  3. Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
  4. De pulmón verde a 240 viviendas: el 'Esqueleto' de San Pablo será ocupado por dos torres de trece plantas
  5. ¿Fin del anticiclón? Esta es la previsión de lluvia para Sevilla según la Aemet
  6. La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
  7. La Diputación financiará la construcción de 242 VPO en 10 municipios: precios de 115.000 euros en venta y alquileres a 350 euros
  8. Así será el tren de Santa Justa al aeropuerto: trece minutos, un túnel bajo la A-4 y parada en Alcosa junto la calle Secoya

El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano

El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano

El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada

El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada

Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año

Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año

Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta: lanzan un vuelo directo a precio de ganga para abril de 2026

Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta: lanzan un vuelo directo a precio de ganga para abril de 2026

La rehabilitación de San Laureano arranca 23 años después: será un centro de exposiciones y actividades culturales

La rehabilitación de San Laureano arranca 23 años después: será un centro de exposiciones y actividades culturales

Mar Marube Muñoz, investigadora sevillana: "Esto es lo que tienen en común el parque de María Luisa, el barrio de Santa Cruz y Triana"

Mar Marube Muñoz, investigadora sevillana: "Esto es lo que tienen en común el parque de María Luisa, el barrio de Santa Cruz y Triana"

'The Times' se rinde a Sevilla: los 17 hoteles que la coronan como "la ciudad más seductora"

'The Times' se rinde a Sevilla: los 17 hoteles que la coronan como "la ciudad más seductora"
Tracking Pixel Contents