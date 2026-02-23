Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta: lanzan un vuelo directo a precio de ganga para abril de 2026

Una oferta difundida en Chollometro y localizada a través de Skyscanner promociona vuelos Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta para viajar en abril de 2026. El anuncio, publicado este domingo por la noche, sitúa a Ryanair como aerolínea y destaca que se trata de vuelos directos.

El precio, según la publicación, resulta especialmente llamativo por tratarse de un trayecto sin escalas entre Andalucía e Irlanda en plena temporada de primavera, una época habitual para escapadas urbanas. “58€ ida y vuelta no se ve todos los días”, remarca el texto que acompaña a la oferta.

Como suele ocurrir con este tipo de chollos, la disponibilidad puede variar según el día concreto de salida y regreso, el número de plazas a tarifa promocional y la demanda en el momento de la búsqueda. En ese sentido, conviene comprobar en el comparador si el importe se mantiene al seleccionar fechas y revisar las condiciones del billete.

La publicación añade que la oferta caduca el 2 de abril de 2026 a las 23:59, por lo que el precio podría dejar de estar disponible a partir de ese momento o antes si se agotan las plazas. También es recomendable confirmar posibles extras habituales en aerolíneas ‘low cost’ —como equipaje de cabina adicional o selección de asiento— para calcular el coste final del viaje.