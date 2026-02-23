Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta: lanzan un vuelo directo a precio de ganga para abril de 2026
La oferta aparece en Skyscanner con Ryanair como aerolínea y figura con caducidad el 2 de abril a las 23:59
Una oferta difundida en Chollometro y localizada a través de Skyscanner promociona vuelos Sevilla - Dublín por 58 euros ida y vuelta para viajar en abril de 2026. El anuncio, publicado este domingo por la noche, sitúa a Ryanair como aerolínea y destaca que se trata de vuelos directos.
El precio, según la publicación, resulta especialmente llamativo por tratarse de un trayecto sin escalas entre Andalucía e Irlanda en plena temporada de primavera, una época habitual para escapadas urbanas. “58€ ida y vuelta no se ve todos los días”, remarca el texto que acompaña a la oferta.
Como suele ocurrir con este tipo de chollos, la disponibilidad puede variar según el día concreto de salida y regreso, el número de plazas a tarifa promocional y la demanda en el momento de la búsqueda. En ese sentido, conviene comprobar en el comparador si el importe se mantiene al seleccionar fechas y revisar las condiciones del billete.
La publicación añade que la oferta caduca el 2 de abril de 2026 a las 23:59, por lo que el precio podría dejar de estar disponible a partir de ese momento o antes si se agotan las plazas. También es recomendable confirmar posibles extras habituales en aerolíneas ‘low cost’ —como equipaje de cabina adicional o selección de asiento— para calcular el coste final del viaje.
- Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
- Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
- Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
- De pulmón verde a 240 viviendas: el 'Esqueleto' de San Pablo será ocupado por dos torres de trece plantas
- ¿Fin del anticiclón? Esta es la previsión de lluvia para Sevilla según la Aemet
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La Diputación financiará la construcción de 242 VPO en 10 municipios: precios de 115.000 euros en venta y alquileres a 350 euros
- Así será el tren de Santa Justa al aeropuerto: trece minutos, un túnel bajo la A-4 y parada en Alcosa junto la calle Secoya