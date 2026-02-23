Sevilla ya es la segunda ciudad con más iglesias del mundo: solo la supera Roma

Ni Madrid, ni París ni siquiera Florencia: Sevilla es la segunda ciudad con mayor número de iglesias del mundo. Con más de 125 templos y basílicas activas, la capital hispalense solo se ve superada en este curioso ranking por Roma, que cuenta con alrededor de un millar de edificios eclesiásticos.

El patrimonio sevillano cuenta con joyas como la Iglesia de Santa María la Blanca o la Basílica del Cachorro. Estos espacios cristianos posicionan a la capital andaluza como el referente histórico más importante de España, por delante de lugares como Madrid, que aglutina 84 templos.

Un viaje a la historia patrimonial y eclesiástica de Sevilla

En el caso de la capital hispalense, la amplia cantidad de templos que se localizan por toda la ciudad ha hecho que Sevilla no solo sea uno de los destinos favoritos de los turistas que buscan la mejor gastronomía, paisaje, cultura e historia, sino, también, los templos más impresionantes y diferenciadores como muestra de la historia patrimonial y eclesiástica única del territorio.

Así, a su alto valor religioso se une el tesoro arquitectónico que suponen estas construcciones que, siglos después, siguen siendo escenarios de importantes tradiciones y celebraciones, como procesiones, viacrucis o conciertos de música sacra.

La catedral gótica más grande del mundo

Y entre estas iglesias parroquiales, basílicas, conventos de clausura y ermitas rurales destaca, como no podría ser de otro modo, la Catedral de Sevilla, convertida en la iglesia gótica más grande del mundo y la que más campanas tiene de España, así como una de las más visitadas y admiradas de todo el país.

Ambiente en el interior de la Basílica de la Macarena / Pablo García Torrejón

Los templos más famosos de Sevilla

De igual modo, ente la ruta de los templos más impresionantes de Sevilla destacan la iglesia del Salvador en la Alfalfa, la segunda más grande de la ciudad construida sobre la antigua Mezquita Mayor; las iglesias de San Juan de la Palma y Santa Ana, de las más antiguas de la ciudad; así como la de Santa María la Blanca, erigida sobre una antigua sinagoga judía.

El mapa de los templos más emblemáticos del territorio hispalense continúa con dos joyas barrocas, la iglesia del antiguo convento de San Pedro de Alcántara y la cercana capilla de la Orden Tercera Franciscana; así como la iglesia del Sagrado Corazón, la capilla de San Onofre y la de Santa María de Jesús.

Las iglesias más visitadas durante la Semana Santa de Sevilla

A estas se suman algunas de las capillas que más fieles reúnen durante la Semana Santa para disfrutar de las procesiones que salen de su interior, como la Basílica del Cachorro, la Basílica de la Macarena, la del Gran Poder, la capilla de los Marineros o la de San Luis de los Franceses, entre otras.

La Hermandad de la Macarena en la Basílica del Cachorro / .

Un sinfín de iglesias que han convertido a Sevilla en la ciudad con más templos de España, seguida por Madrid, con 84 iglesias; y Valladolid, con 57. Además, en Andalucía también destaca el caso del municipio malagueño de Antequera que, con sus 33 iglesias para los 41.000 vecinos que componen la ciudad, se presenta como la que acumula más templos por habitante de todo el país.