Acampada en el Centro de Sevilla a las puertas de la Semana Santa: las protestas por la privatización de la limpieza se tensan

Trabajadores del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla han comenzado en la mañana de este lunes una acampada en Puerta Jerez para protestar contra la propuesta del Gobierno municipal de privatizar el servicio de limpieza en los colegios. Las tiendas de campaña estarán al menos hasta el próximo 11 de marzo aunque no descartan ampliarla.

El presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, ha indicado a Europa Press que "cuentan con los permisos" para mantener la acampada hasta el 11 de marzo "durmiendo los participantes en la plaza".

Asimismo, ha señalado que la acción "podrá prorrogarse en función de la evolución del conflicto y de la respuesta del alcalde a las demandas de la plantilla". Menacho ha asegurado que "no ha habido nuevos contactos con el Ayuntamiento" tras la manifestación del pasado jueves.

Calendario de movilizaciones por el 28F y Semana Santa

Estas dos acciones son el principio de un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones en los Plenos del Parlamento de Andalucía y en el exterior del Teatro de la Maestranza durante el acto institucional del 28F y el pregón de la Semana Santa.

La representación de los trabajadores exige la "retirada inmediata" del proceso de privatización y la apertura de un "diálogo real" que garantice "el mantenimiento del carácter público del servicio".

"La plantilla está decidida a defender el servicio público con todos los instrumentos a su alcance", han señalado desde el Comité, que insisten en que la responsabilidad de "evitar una escalada del conflicto recae en el Gobierno municipal".

Ante las críticas, el alcalde de Sevilla ha reiterado que la nueva propuesta "no destruye empleo" y ha defendido en el último pleno que "no va a retirar la iniciativa". "Mi responsabilidad es intentar resolver un problema y he tomado una decisión para resolver un problema", ha afirmado Sanz.

Sanz pide la lista de las “300 personas” afectadas

El primer edil ha asegurado que ha pedido a los sindicatos "la relación de esas 300 personas a las que vamos a perjudicar", una propuesta que "no ha tenido respuesta", al mismo tiempo que ha defendido que "no ha roto ninguna negociación".