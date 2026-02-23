Sevilla
Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este lunes la Comisión de Casetas tras concluir el proceso previsto por la ordenanza, una vez cerrados los plazos de solicitud y realizado el pago de tasas correspondientes
Un total de nueve casetas de la Feria de Abril se quedan sin renovación para este año. Así lo ha determinado la Comisión de Casetas que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento de Sevilla tras concluir el proceso previsto por la ordenanza, una vez cerrados los plazos de solicitud y pago de tasas correspondientes.
Según informa el Gobierno municipal, las nueve casetas no renovadas respecto a otros años se extienden por un total de cinco calles del Real. En concreto, se trata de:
- Costillares, 56: Maestro Barrugel Vicente.
- Curro Romero, 18: El Poste.
- Curro Romero, 24: Centro Cultural Los Selectos.
- Gitanillo de Triana, 70: La Cañera.
- Juan Belmonte, 126: Los Convensíos.
- Juan Belmonte, 171: La Copla.
- Juan Belmonte, 217: Chavarri de la Fuente Simón.
- Pascual Márquez, 75-77-79: Casa de Jaén.
- Pascual Márquez, 100: Pero como tú, ninguna.
En el caso de las referidas a la calle Pascual Márquez 75, 77 y 79 se trata de una amplia caseta de varios módulos, que hasta el pasado año ocupaba la Casa de Jaén y que ahora queda desierta. Ante esto, el Ayuntamiento ha incorporado una novedad importante. Al tratarse de una vía del Real con escasa salida hacia la avenida Juan Pablo II, se creará una prolongación hacia esta calle que será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027.
