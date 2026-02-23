'The Times' se rinde a Sevilla: los 17 hoteles que la coronan como "la ciudad más seductora"

El prestigioso diario británico 'The Times' ha puesto su punto de mira en Sevilla que, con su cultura, belleza, gastronomía y clima, se convierte en "la más seductora de las ciudades españolas". Una ciudad que "pone el listón muy alto para el resto de destinos españoles", lo que ha llevado al medio a destacarla al considerarla como "la ciudad más sexy de España".

"Como hogar espiritual del flamenco y peso pesado cultural de Andalucía, Sevilla podría llevarse el premio a la ciudad más sexy de España. Ayuda que aquí se mantenga caliente y sensual durante todo el año, con un atractivo casco antiguo que ofrece un laberinto de calles sombreadas y patios escondidos donde refugiarse del abrasador calor del sur", ha señalado la publicación.

Así, ha asegurado que son cada vez más la antiguas casas y edificios de la zona que se han reformado en pensiones y hoteles en los que se pueden encontrar desde "algunos deliciosamente sencillos, otros descaradamente chic".

Los 17 mejores hoteles de Sevilla, según 'The Times'

Tal y como ha explicado, todos ellos se convierten en una "ventana al arte y al diseño tradicional" de la ciudad: "Desde azulejos y yeserías intrincadas hasta mosaicos y murales, a menudo con la sorpresa añadida de piscinas en azoteas, terrazas y patios llenos de flores y fuentes".

Para todo aquel que quiera visitar Sevilla, tanto durante su Semana Santa y la Feria de Abril, como en el resto del año, el diario británico ha querido mostrar los 17 "mejores hoteles" de Sevilla.

Un listado que incluye "desde elegantes hoteles boutique con acentos moriscos hasta opulentos palacios del siglo XIX" y que permite a sus visitantes alojarse en "la más seductora de las ciudades españolas".

1. Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Seville, Casco Antiguo

Entre los hoteles destacados por 'The Times' se encuentra el 'Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Seville', situado en el casco antiguo de la capital, del que ha asegurado que es "uno de los mejores hoteles de Sevilla".

"Sal en cualquier dirección desde este hotel céntrico en la Plaza de la Magdalena y encontrarás lugares clave: el Museo de Bellas Artes al oeste, locales de flamenco al este, la catedral gótica al sur o bares de tapas al norte", ha afirmado.

Además, ha explicado que, tras una jornada de turismo, en el hotel le esperarán "todas las comodidades modernas", como habitaciones amplias con suelo de parquet, dos restaurantes dentro del hotel que sirven "cocina vasca y mediterránea", y una piscina soleada en la azotea.

2. Hotel Posada del Lucero, Casco Antiguo

Otro de los establecimientos escogidos es el 'Hotel Posada del Lucero', también en el casco antiguo, un "romántico alojamiento" cerca de las Setas de Sevilla.

"Combina detalles arquitectónicos del siglo XVI -el edificio es Monumento Nacional- con un estilo contemporáneo depurado, y es una base ideal para parejas o viajeros en solitario", ha recalcado.

De este enclave, 'The Times' ha destacado su patio interior alicatado y bordeado por arcos, que crea un aire "recogido, casi de retiro", así como su pequeña piscina en la azotea, con terraza anexa, que "ofrece una vista de pájaro del centro de la ciudad".

"La sala de desayunos, ubicada en la histórica guarnicionería de la posada, exhibe bridas y otros elementos ecuestres para reforzar la temática. Las habitaciones, pintadas en blancos y cremas, tienen balcones tipo Julieta o terrazas completas", ha añadido.

3. Las Casas de la Judería, Santa Cruz

En el barrio de Santa Cruz se encuentra 'Las Casas de la Judería', uno de los hoteles con "más carácter" de Sevilla nacido a partir de un par de residencias palaciegas y un entramado de casas tradicionales del antiguo barrio judío.

"El complejo, laberíntico y conectado por túneles, pasadizos y arcos, esconde una serie de patios con fuentes, azulejos y macetas de flores", ha recalcado la publicación.

Además, ha asegurado que este hotel es "mucho más grande de lo que parece", con 134 habitaciones, "cada una distinta". A esto se suma una piscina "preciosa" y un spa, además de bar y restaurante.

"Se siente como una pequeña aldea independiente dentro de la ciudad: un lugar muy especial donde alojarse, con tarifas sorprendentemente razonables fuera de temporada alta", ha sentenciado.

4. Corral del Rey, Alfalfa

En el barrio de Alfalfa, 'The Times' ha destacado 'Corral del Rey', un "elegante refugio boutique" que nació de una residencia palaciega del siglo XVII en una calle tranquila.

"Seducido por su atmósfera relajante, pronto fantasearás con que vives allí", ha añadido. Además, ha recalcado: "El hotel se extiende desde el edificio original a dos casas contiguas igual de sofisticadas; para darte un capricho, reserva una de las suites dúplex con terraza y pequeña piscina privada".

Este negocio también cuenta con una piscina en la azotea, en la que "cualquier preocupación se desvanece mientras tomas un gin-tonic al atardecer".

5. Alfonso XIII, centro

En pleno centro se encuentra el hotel 'Alfonso XIII', un establecimiento construido en 1929 para "los VIP que asistieron a la Exposición Iberoamericana de la ciudad".

"El Alfonso XIII es la gran dama de los hoteles sevillanos: un paquete embriagador de lujo, glamour de otra época y estilo andaluz. Azulejos tradicionales, arcos moriscos, suelos de mármol y elaborados techos de madera son solo algunos de los detalles decorativos de sus opulentos interiores. Pese a los encantos de Sevilla, quizá te apetezca quedarte a disfrutar de un almuerzo ligero en el restaurante con terraza del jardín antes de tumbarte con un cóctel en una hamaca junto a la piscina.

6. Casa de Colón, centro

Entre los hoteles escogidos por 'The Times' se encuentra también la 'Casa de Colón', un hotel boutique familiar situado cerca de la Catedral de Sevilla, del que ha destacado que es "uno de los mejores hoteles de Sevilla" y una opción ideal para disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad.

En concreto, ha subrayado que se trata de un edificio del siglo XIX que mezcla "elementos originales" como forja, vidrieras y suelos de baldosas, con detalles actuales como muebles reciclados, madera envejecida y paredes de ladrillo visto.

Asimismo, ha explicado que las 17 habitaciones "más grandes y mejores" tienen balcón, aunque el punto fuerte es su terraza en la azotea, distribuida en distintos niveles, donde "todos los huéspedes pueden disfrutar de las vistas de la ciudad mientras desayunan".

Sin embargo, el hotel "no tiene restaurante" aunque, a cambio, en las calles y plazas de alrededor "hay decenas de sitios para comer".

7. Casa 1800, Santa Cruz

Otro de los establecimientos incluidos es 'Casa 1800', en el barrio de Santa Cruz, un "romántico hotel boutique" muy próximo a la Giralda, la Catedral y el Real Alcázar, que 'The Times' recomienda por su encanto "exuberante".

Según ha señalado, el alojamiento cuenta con 33 habitaciones y suites, algunas con terraza y jacuzzi, y presume de una estética marcada por tonos dorados que aportan "un cálido aire de lujo".

Además, la publicación ha resaltado que el carácter del hotel se apoya en paredes de ladrillo visto, lámparas de araña, antigüedades y techos con vigas, con un punto de "glamour barroco" perfecto para quienes encuentran la decoración minimalista "estéril más que relajante".

Por último, ha destacado que, en la azotea, los huéspedes pueden disfrutar de "vistas fabulosas" desde la piscina y el solárium, y que el té de la tarde gratuito en el patio es "justo lo que necesitas para reponerte tras hacer turismo".

8. One Shot Palacio Conde de Torrejón 09, Alameda

'The Times' también se fija en el 'One Shot Palacio Conde de Torrejón 09', ubicado en la zona de la Alameda, un entorno "menos turístico", con bares "estupendos" y un marcado "ambiente boho", ideal para quienes buscan un barrio bohemio.

Tal y como ha explicado, el hotel ocupa un palacio del siglo XVIII reconvertido en un espacio "luminoso y moderno", donde elementos originales como paredes alicatadas y techos artesonados contrastan con mobiliario contemporáneo en tonos joya.

También ha detallado que el alojamiento dispone de 60 habitaciones con una "decoración limpia", algunas con terraza, además de suelos de madera y baños modernos.

Y, tras un día de visitas, los huéspedes pueden "refrescarse en la pequeña piscina de la azotea", donde también hay bar. En cuanto a la gastronomía, el restaurante Lalola de Javi Abascal está especializado en platos elaborados con "el excelente cerdo ibérico de la Sierra de Huelva".

9. Inglaterra, centro

En pleno corazón de la ciudad se encuentra el 'Hotel Inglaterra', en la Plaza Nueva, un alojamiento que la publicación ha definido como "toda una institución" y perfecto para quienes buscan lo clásico con un toque actual.

El medio ha recordado que el hotel lleva en activo desde 1857, aunque gran parte de la estructura original se ha reconstruido. De igual modo, ha recalcado que su legado sigue muy presente gracias a antigüedades, vidrieras y fotografías que repasan su historia.

Asimismo, sus 86 habitaciones tienen "decoración clásica, pero no se sienten anticuadas", y cuenta con un bar en la azotea con vistas sobre la ciudad, que "tiene un aire decididamente contemporáneo".

Lo mismo ocurre con el bar Seis, en la planta baja, que sirve "desde tapas hasta cócteles".

10. Querencia de Sevilla, Autograph Collection, centro

Otro de los nombres que aparecen en la lista de 'The Times' es el 'Querencia de Sevilla, Autograph Collection', un hotel que el medio británico ha destacado por su ubicación privilegiada "entre la Catedral y la Plaza Nueva".

Según ha explicado, el alojamiento cuenta con 95 habitaciones en las que los textiles, "en ricos tonos joya", crean un aire "de opulencia clásica". Además, en ellas destaca un detalle llamativo: los lavabos cerámicos verdes que "parecen enormes cuencos de gazpacho".

También ha subrayado que la piscina de la azotea permite "contemplar vistas panorámicas" de las torres y cúpulas que coronan los monumentos sevillanos mientras uno se refresca.

Para completar el viaje, la publicación ha recomendado bajar al bar La Maestría para "familiarizarse con la variedad de jereces" mientras se escucha a un guitarrista flamenco o se hojean los libros de arte disponibles en el espacio.

11. Triana House, Triana

Para quienes prefieren una Sevilla distinta, 'The Times' ha recomendado el 'Triana House', en el barrio de Triana, un alojamiento "ideal para sentirse como en un hogar lejos de casa”.

Tal y como ha explicado el medio, este hotel, "pequeño pero elegante", hace que el huésped sienta que se aloja en un club privado o "en casa de un amigo con un gusto excelente".

Además, ha explicado que existen dos opciones de alojamiento: la parte original, con seis habitaciones en un edificio del siglo XVIII y un diseño "atrevido" de zigzags en paredes y suelos en negro, blanco y verde agua pálido y "detalles art déco"; y la parte más nueva, con siete habitaciones cuya decoración "refleja los rasgos tradicionales" de las distintas provincias de Andalucía.

12. Boutique Elvira Plaza, Santa Cruz

En el barrio de Santa Cruz se encuentra 'Boutique Elvira Plaza', una propuesta que 'The Times' recomienda por su buena relación calidad-precio y por estar "en una de las plazas más bonitas" del barrio.

Este hotel se presenta como "a la vez tradicional y contemporáneo" al conservar su carácter andaluz pero apostando por un aire "minimalista" basado en tonos neutros.

Asimismo, la publicación ha detallado que las habitaciones son blancas y luminosas, con cabeceros de madera reciclada, y que algunas dan directamente a la plaza, llena de naranjos.

El alojamiento, además, dispone de una "agradable terraza" en la azotea y el desayuno "se sirve en el bar contiguo". Una "opción de buena relación calidad-precio" con una ubicación "excelente".

13. Mercer, El Arenal

En el barrio de El Arenal, por su parte, destaca el hotel 'Mercer', al que el medio británico ha calificado de opción ideal para quienes buscan lujo minimalista en un edificio con historia.

Este negocio se ubica en la Casa Palacio Castelar, un palacio del siglo XIX en una calle "tranquila y céntrica" y cuenta con 11 habitaciones y suites "suntuosas".

Tal y como ha relatado, aunque el lugar "solo podría estar en Sevilla", aquí se ha "rebajado" la exuberancia habitual de la ciudad con un diseño minimalista que pone en valor la arquitectura, especialmente "la magnífica escalera de mármol", sin "adornos innecesarios".

De igual modo, este enclave destaca por su ambiente "calmado y privado", tanto por su piscina de la azotea como por su bar para tomar "un cóctel" o la "creativa cocina andaluza" del restaurante María Luisa, que además ofrece opciones vegetarianas y veganas.

14. Colón Gran Meliá, centro

Entre sus favoritos, 'The Times' ha señalado el 'Colón Gran Meliá' como una apuesta segura para quienes buscan opulencia en pleno Centro, recordando que es un hotel emblemático desde que abrió en 1929.

Según ha explicado, este cinco estrellas está muy cerca de tiendas, bares de tapas y restaurantes, y destaca por un diseño contemporáneo que combina "rojos sensuales y dorados" con piezas de firmas como Philippe Starck, Marcel Wanders y Edra.

Asimismo, el medio ha afirmado que la piscina de la azotea es un lugar "difícil de superar" para tomar el sol y contemplar el skyline "imposiblemente romántico" de Sevilla, mientras que el spa de Clarins resulta clave para "recuperarse rápido" tras recorrer la ciudad a pie.

En cuanto a su gastronomía, la publicación ha destacado El Burladero, que triunfa con una versión elegante de platos tradicionales y, para quienes prefieren un ambiente más exclusivo, ha aconsejado reservar en la planta RedLevel, con lounge privado y un servicio más personalizado.

15. Hospes Las Casas del Rey de Baeza, Alfalfa

En el entorno de Alfalfa, se encuentra el hotel 'Hospes Las Casas del Rey de Baeza', un hotel que la publicación ha elegido por su ambiente informal dentro de la gama alta.

Este alojamiento ocupa un edificio del siglo XVIII con un patio central con galerías en el que, pese a ser un hotel de lujo, tiene un aire "casi rústico", perfecto para quienes quieran evitar la "formalidad rígida" de otros establecimientos exclusivos.

Una atmósfera que se apoya en carpinterías y tejidos en azul suave sobre blanco para crear un entorno sereno, algo muy importante en una ciudad "tan intensa como Sevilla".

Este hotel cuenta con detalles de confort como baños de mármol, sillones de cuero, obras de arte contemporáneo y muchos libros, así como piscina exterior, solárium y salas de tratamiento en la azotea.

16. H10 Casa de la Plata, centro

Otro de los hoteles mencionados por el medio británico es 'H10 Casa de la Plata', una opción "elegante" de cuatro estrellas ideal para quienes quieren disfrutar de la "Sevilla moderna" sin renunciar al sabor local.

Este establecimiento se encuentra en un edificio moderno y con una ubicación "comodísima", rodeado de pequeñas tiendas y bares de tapas. Además, ha destacado que su decoración "actualiza a lo grande" el estilo sevillano tradicional, incorporando guiños a la historia de la ciudad y a su arquitectura popular.

El hotel también cuenta con una biblioteca perfecta para trabajar o leer, así como un bar en el vestíbulo y un patio con un estanque ornamental alicatado. Asimismo, las habitaciones combinan "amarillo y blanco" con llamativas obras de arte contemporáneo.

17. Plácido y Grata, centro

El último hotel escogido por 'The Times' es 'Plácido y Grata', del que ha señalado que es un lugar ideal para quienes buscan un refugio tranquilo en pleno centro de Sevilla.

Según ha señalado, en este nuevo hotel boutique de 15 habitaciones se mezclan con suavidad el diseño escandinavo y andaluz dentro de un edificio tradicional, con una paleta de tonos arena que hace que el "estrés del viaje desaparezca".

Así, 'The Times' ha destacado este como un "un refugio secreto en el corazón de la ciudad", perfecto para desconectar de la "sobrecarga sensorial sevillana" con un café de especialidad, un zumo o un cóctel.