Alerta roja en Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas por alergia al ciprés: el polen llega a los picos más altos de España

La temporada de alergias ha irrumpido en Sevilla. La provincia está en alerta roja con los niveles de polen de cupresáceas -como el ciprés- más altos de España. Se han superado los 500 granos por metro cúbico en el Hospital Tomillar (Alcalá de Guadaíra) y en los próximos días se prevén niveles elevados en la estación aerobiológica del Hospital Virgen Macarena, en la capital.

La doctora Pilar Lara, alergóloga de la Unidad de Alergología del Macarena y miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, analiza un escenario atípico tras dos años consecutivos de borrascas en otoño e invierno. “El ciclo está cambiando, ahora es mucho más abrupto. Con este clima más extremo, cuando llega el buen tiempo se pasa de cero a 600 granos en tan solo unos días y eso supone un cambio más agresivo para los alérgicos”, explica en una conversación con El Correo de Andalucía.

La primavera volverá a ser intensa en Sevilla. Febrero es el mes del ciprés; marzo, del plátano de sombra; abril, del olivo; y mayo y principios de junio, de las gramíneas. Según la doctora Lara, el incremento está siendo “agresivo”: el 11 de febrero se registraron los primeros niveles reactivos de la polinización del ciprés y el día 16 se alcanzó el pico, con 655 granos por metro cúbico en la provincia sevillana. Para entender el contexto, cabe puntualizar que a partir de 135 granos por metro cúbico se considera nivel reactivo. En puntos especialmente sensibles de la provincia, como Dos Hermanas, los niveles de cupresáceas triplican lo que el cuerpo tolera.

Una primavera "intensa"

Las lluvias, los periodos de humedad, el viento y las borrascas explican este auge acelerado. “Cada especie vegetal tiene su periodo de polinización. El ciprés debería haber empezado en diciembre y aumentar de forma gradual. Con las lluvias se ha retrasado, pero va a ser más intensa”, señala. Este escenario provoca “picos de polen que generan síntomas más agresivos”, por lo que insiste en que los pacientes no abandonen la medicación y mantengan el tratamiento.

El cambio en el clima andaluz también está modificando el perfil del paciente. “Ahora llegan al hospital personas adultas con síntomas de alergia por primera vez. Hasta ahora era algo poco habitual, porque suelen manifestarse en edades más tempranas, pero ya es frecuente ver perfiles más adultos”, apunta.

Más pacientes y más mayores

En los últimos tres años, el volumen de consultas en el Hospital Virgen Macarena se ha mantenido estable: 23.885 en 2023, 27.411 en 2024 y alrededor de 25.000 en 2025, de las que 6.000 fueron primeras consultas derivadas de Atención Primaria. “Este año se presenta similar al anterior. En 2025 destacó la gran demanda de primeras consultas en primavera por alergias respiratorias, las más propias de estos meses, aunque también vemos casos cutáneos como dermatitis o urticaria”, subraya. El perfil del paciente también está cambiado y las alergias ya no se consideran "una cosa de niños".

De cara a los próximos meses, la previsión es de una primavera “intensa” si se estabiliza el buen tiempo. “Los días soleados, ventosos y con temperaturas altas favorecen la polinización. Si llegan precipitaciones se limpiará la atmósfera y dará un respiro a los alérgicos. Será algo muy dinámico que dependerá de las condiciones meteorológicas”, añade.

Hongos atmosféricos

A este escenario se suman los hongos de la humedad, que aumentan tras las lluvias. “Hay una gran variabilidad, pero el de la humedad es el más vinculado a alergias respiratorias. Libera esporas en los días de lluvia y en los previos, alcanza niveles muy elevados y provoca síntomas como conjuntivitis o asma”, concluye la doctora Lara.