El Ayuntamiento traslada el Tríptico de la Mendicidad al IAPH para su análisis
Desde la Delegación de Trusimo y Cultura enmarca la actuación en el plan de protección activa de patrimonio del Consistorio
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha trasladado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) el Tríptico de la Mendicidad, una de las obras más destacadas del patrimonio artístico municipal, para someterlo a un análisis técnico exhaustivo y una valoración especializada que refuercen su conservación y aseguren su preservación a futuro.
Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de protección activa del patrimonio histórico, apostando por la investigación científica y la colaboración institucional con el principal organismo andaluz en materia de conservación y restauración de bienes culturales.
En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "la protección del patrimonio no es solo una obligación administrativa, sino una responsabilidad histórica con Sevilla y con las generaciones futuras". Además, ha destacado que "trasladar el Tríptico de la Mendicidad al IAPH supone dar un paso más en el compromiso firme de este Ayuntamiento con el estudio riguroso y la conservación preventiva de nuestras obras más valiosas".
De igual modo, Moreno ha explicado que el análisis técnico permitirá conocer con mayor profundidad el estado de conservación de la pieza, así como definir posibles actuaciones futuras que aseguren su estabilidad material a largo plazo. "Confiamos en la excelencia y la solvencia técnica del IAPH, referente andaluz y nacional en investigación patrimonial, para garantizar las mejores condiciones de estudio y protección de esta obra", ha abundado la edil de Cultura.
El Ayuntamiento de Sevilla reafirma así su apuesta por una política cultural basada en el rigor, la planificación y la cooperación con instituciones especializadas, consolidando una línea de trabajo orientada a preservar el legado histórico de la ciudad como uno de sus principales activos culturales y turísticos.
- Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
- Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
- Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
- El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
- Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
- El nuevo puente de Vera Sevilla supera su último trámite: las obras podrán comenzar en marzo