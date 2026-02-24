El Ayuntamiento traslada el Tríptico de la Mendicidad al IAPH para su análisis

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha trasladado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) el Tríptico de la Mendicidad, una de las obras más destacadas del patrimonio artístico municipal, para someterlo a un análisis técnico exhaustivo y una valoración especializada que refuercen su conservación y aseguren su preservación a futuro.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de protección activa del patrimonio histórico, apostando por la investigación científica y la colaboración institucional con el principal organismo andaluz en materia de conservación y restauración de bienes culturales.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "la protección del patrimonio no es solo una obligación administrativa, sino una responsabilidad histórica con Sevilla y con las generaciones futuras". Además, ha destacado que "trasladar el Tríptico de la Mendicidad al IAPH supone dar un paso más en el compromiso firme de este Ayuntamiento con el estudio riguroso y la conservación preventiva de nuestras obras más valiosas".

De igual modo, Moreno ha explicado que el análisis técnico permitirá conocer con mayor profundidad el estado de conservación de la pieza, así como definir posibles actuaciones futuras que aseguren su estabilidad material a largo plazo. "Confiamos en la excelencia y la solvencia técnica del IAPH, referente andaluz y nacional en investigación patrimonial, para garantizar las mejores condiciones de estudio y protección de esta obra", ha abundado la edil de Cultura.

El Ayuntamiento de Sevilla reafirma así su apuesta por una política cultural basada en el rigor, la planificación y la cooperación con instituciones especializadas, consolidando una línea de trabajo orientada a preservar el legado histórico de la ciudad como uno de sus principales activos culturales y turísticos.