Dimite el alcalde socialista de Montellano tras 10 años de gestión

El alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Curro Gil (PSOE), ha presentado su dimisión tras una década al frente del Ayuntamiento, poniendo fin a una etapa iniciada en 2015 y abriendo ahora el proceso para elegir a un nuevo regidor en este municipio sevillano.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que la dimisión la presentó este lunes, sin especificar las causas, y ahora se inicia el procedimiento "legalmente establecido" para la elección de un nuevo regidor, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En la localidad, de 7.000 habitantes, gobierna el PSOE con cinco de sus 13 concejales, mediante una acuerdo de gobierno con la agrupación independiente Vecinos por Montellano.

Rocío Figueroa, posible nueva alcaldesa

Salvo cambios, el PSOE presentará a Pleno como candidata a la alcaldía a la segunda teniente de alcalde y delegada de Promoción Económica, Tradiciones, Turismo y Seguridad, Rocío Figueroa García.

Noticias relacionadas

Curro Gil era alcalde de Montellano desde 2015, cuando obtuvo el 60,22 % de los votos, y arrebató la alcaldía a Izquierda Unida.