Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caseta JaénMapa Feria SevillaNueva normativa patinetesCierre Instituto HíspalisPino Montano piscinaAtrincherado AznalcóllarTemperatura SevillaMorante de la PueblaEntrenúcleos MetroVecino Dos HermanasPuente Vera Sevilla
instagramlinkedin

Dimite el alcalde socialista de Montellano tras 10 años de gestión

Curro Gil era el primer edil desde 2015

Curro Gil en un evento como alcalde

Curro Gil en un evento como alcalde / Ayuntamiento de Montellano

El Correo

El Correo

El alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Curro Gil (PSOE), ha presentado su dimisión tras una década al frente del Ayuntamiento, poniendo fin a una etapa iniciada en 2015 y abriendo ahora el proceso para elegir a un nuevo regidor en este municipio sevillano.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que la dimisión la presentó este lunes, sin especificar las causas, y ahora se inicia el procedimiento "legalmente establecido" para la elección de un nuevo regidor, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En la localidad, de 7.000 habitantes, gobierna el PSOE con cinco de sus 13 concejales, mediante una acuerdo de gobierno con la agrupación independiente Vecinos por Montellano.

Rocío Figueroa, posible nueva alcaldesa

Salvo cambios, el PSOE presentará a Pleno como candidata a la alcaldía a la segunda teniente de alcalde y delegada de Promoción Económica, Tradiciones, Turismo y Seguridad, Rocío Figueroa García.

Noticias relacionadas

Curro Gil era alcalde de Montellano desde 2015, cuando obtuvo el 60,22 % de los votos, y arrebató la alcaldía a Izquierda Unida.

TEMAS

  1. Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
  2. Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
  3. Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
  4. El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
  5. Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
  6. Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
  7. El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
  8. El nuevo puente de Vera Sevilla supera su último trámite: las obras podrán comenzar en marzo

La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentarán calles de Pino Montano deterioradas

La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentarán calles de Pino Montano deterioradas

Nuevos asfaltados en Sevilla: cortes de tráfico y desvíos en Recaredo, María Auxiliadora y La Macarena

Nuevos asfaltados en Sevilla: cortes de tráfico y desvíos en Recaredo, María Auxiliadora y La Macarena

Dimite el alcalde socialista de Montellano tras 10 años de gestión

Dimite el alcalde socialista de Montellano tras 10 años de gestión

Sevilla se blinda para el primer Gran Derbi en La Cartuja: 400 agentes y vigilancia en "puntos calientes con ultras"

Sevilla se blinda para el primer Gran Derbi en La Cartuja: 400 agentes y vigilancia en "puntos calientes con ultras"

La Policía Local ordena el desalojo de la acampada en Puerta Jerez contra la privatización de la limpieza de colegios

Entra en vigor mañana la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros

Detenido en Sevilla un empleado de la empresa de alumbrado público por un sabotaje que provocó un apagón

Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Regalamos dos entradas dobles para "un viaje sonoro a través de los mitos de la humanidad" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Tracking Pixel Contents