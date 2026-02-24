El ex alcalde de La Algaba deja el PSOE y defiende su inocencia: "Me centraré en desmontar todas las falsedades"

El ex alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ya está fuera por completo del Ayuntamiento y del PSOE tras dejar su acta de concejal y renunciar a su militancia a raíz de una denuncia por un posible acaso de acoso a un menor de edad alumno de la escuela municipal de tauromaquia. El ex regidor socialista mantiene, no obstante, la defensa de su inocencia e incide en que volverá cuando haya "desmontado todas las falsedades".

Agüera presentó este lunes su dimisión como alcalde y renunció al acta de concejal y a la militancia socialista. Lo hizo antes de que se ejecutase el expediente de expulsión del partido que ya tenía abierto la dirección de Ferraz.

""Siguiendo los consejos de mi familia y de mi abogado, voy a centrarme exclusivamente en desmontar las falsedades que se están vertiendo sobre mi persona. Más pronto que tarde mi honor e imagen serán reparados", explicó Agüera en un comunicado remitido a Europa Press, en el que asegura que tendrá "las puertas abiertas" del partido ante una posible vuelta.

De hecho, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, indicaba en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla este mismo martes que ha sido el propio Diego Manuel Agüera quien pidió "la suspensión cautelar de militancia voluntaria" para, igual que ha hecho con su renuncia a la alcaldía, "no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba".

Ferraz ya había iniciado la expulsión

El PSOE había comenzado ya el expediente de suspensión de militancia del alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, cuando éste pidió la baja voluntaria del partido, según han informado a Europa Press fuentes socialistas. Precisamente el partido recibió anoche la petición del CADE, el conocido como canal de denuncia interna del PSOE, de suspender de militancia al citado regidor, quien ha sido acusado de acoso sexual de un menor de edad de la escuela taurina.

No obstante, estas fuentes precisan que la suspensión no se levantará hasta que no se hayan clarificado las acusaciones que pesan sobre él y advierten de que puede llegar incluso a ser "definitiva". Precisan, a este respecto que esta suspensión hace que "decaigan todos sus cargos" en el PSOE.

Tras indicar que hay una "investigación" abierta, el dirigente del PSOE-A ha puntualizado que el exalcalde de La Algaba, además de la alcaldía, "ha dejado también la militancia" de la formación socialista "de forma cautelar", para "defenderse", porque "se siente inocente".

"Somos un partido muy garante, tanto con las posibles víctimas como también con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y, por supuesto, con la presunción de inocencia de todos", ha abundado el representante de la dirección del PSOE-A, quien ha aclarado que ha sido el propio Diego Manuel Agüera quien pidió "la suspensión cautelar de militancia voluntaria para, igual que ha hecho" con su renuncia a la alcaldía, "no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba".