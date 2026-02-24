La Justicia tumba la prohibición de abrir nuevas gasolineras a menos de 50 metros de las viviendas en Sevilla

A finales de la pasada década, vecinos de distintos barrios de Sevilla alzaron la voz contra la implantación de gasolineras cerca de sus viviendas. En el caso de Pino Montano, este rechazo incluso dio lugar a la conformación de una plataforma que unía a los residentes de Estrella Vega, 16, que protagonizó varias concentraciones de protestas junto al solar en obras de la instalación. Algo similar ocurrió en 2021 en Ciudad Jardín cuando se posicionaron contra la estación de servicio que se está construyendo en suelo deportivo.

Este movimiento dio lugar a un cambio en el PGOU aprobado en septiembre de 2021 para que no se pudiesen levantar este tipo de negocios a menos de 50 metros de un edificio residencial o un equipamiento. En realidad, hasta ese acuerdo de Pleno -que no contó con ningún voto en contra- el Plan General establecía esta distancia en parcelas calificadas como estaciones de servicios y en concesiones de puntos de servicio, sin embargo, habilitaba la posibilidad de poner puntos de suministro asociados a otros proyectos sin distancia mínima.

Ahora, la Justicia ha tumbado esta medida a la que dio luz verde el Ayuntamiento en septiembre de hace cinco años. La Sala del Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado el recurso presentado por la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) contra dicho acuerdo, por el que se aprobaba la modificación puntual 46 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla en su artículo 6.5.40 "Condiciones de Implantación" (de las estaciones de servicios y unidades de suministro de ventas de carburantes y productos petrolíferos).

Acuerdo "ilegítimo"

"Nos parece que el acuerdo es ilegítimo no por lo que dice sino por lo que implícitamente prohíbe, en la medida en que impide el establecimiento de estas superficies comerciales, a priori y sin más justificación, en los suelos no urbanizables y en los suelos urbanizables no programados [...]", indica la sentencia.

A esta consideración se suma que "no existen razones aportadas por la Administración que excluyan la viabilidad de la implantación de centros comerciales en esos tipos de suelo, siempre y cuando se den oportunas razones para su implantación, lo que necesariamente deberá determinarse en un caso, por medio de la Declaración de Interés Comunitario y en otro, por medio de la adecuada programación, que termine pormenorizadamente su posible emplazamiento; será la Administración, en definitiva, quien, en cada uno de los casos, decida la viabilidad de la implantación que se pretenda, de acuerdo además, con el resto de los parámetros urbanísticos vigentes.

Lo aprobado en 2021

El PGOU establecía hasta la aprobación en el Pleno una distancia de 50 metros con las viviendas o equipamientos en parcelas calificadas como estaciones de servicios y en concesiones de puntos de servicio. Sin embargo, esta limitación no afectaba a puntos de suministro asociados a otros proyectos.

Concretamente, no había restricción urbanística para los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales que de acuerdo con la normativa estatal incorporan entre sus equipamientos instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

La modificación del PGOU planteaba que incluso en estos supuestos de uso asociado no podría estar la gasolinera a menos de 50 metros de un edificio residencial o de un equipamiento.

Caso reciente en San Juan de Aznalfarache

Precisamente, en las últimas semanas se ha producido otra movilización vecinal contra la instalación de una gasolinera junto a una zona residencial, en este caso, en el municipio de San Juan de Aznalfarache.

Tanta ha sido la oposición que la pasada semana el Ayuntamiento celebró un Pleno monográfico y extraordinario para abordar una situación que ha generado un profundo malestar entre los vecinos de la barriada de Valparaíso. Tras casi tres horas de debate, la Corporación municipal adoptó varios acuerdos, entre ellos instar a la paralización de las obras, una propuesta ante la que el PP optó por la abstención y sus compañeros de coalición, Cambia San Juan, votaron a favor. Al término del Pleno, los populares decidieron romper el pacto de coalición por "deslealtades".

El pasado mes de enero, El Correo de Andalucía ya se hacía eco de la preocupación vecinal en esta barriada sevillana. Entonces, los residentes acababan de descubrir que en el solar contiguo al McDonald’s de la calle Ámsterdam habían comenzado los trabajos para levantar una gasolinera low cost, abierta 24 horas. La promotora, Petroprix, sumaría así la tercera estación de servicio en la zona, donde ya existen otras dos a apenas 50 y 100 metros de las viviendas.