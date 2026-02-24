Gracia Rodríguez señala la calle de Sevilla que ostentó un récord mundial durante años: "Fue la más larga del mundo"

"¿Sabías que la calle Matahacas de Sevilla fue durante años la más larga del mundo?". Durante décadas, existía una calle en pleno casco histórico de la capital hispalense que, según la tradición popular, era considerada la de mayor tamaño de todo el universo. Así lo ha explicado la historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez, que ha matizado que esta vía logró esta distinción a pesar de medir apenas unos 150 metros.

Dónde está y por qué es tan concurrida

La calle que logró superar no solo al resto de calles de la ciudad, sino de todo el planeta, es la calle Matahacas, ubicada en pleno Centro de Sevilla y convertida en una de las arterias principales para entrar al Casco Histórico. Esto hace que sus viviendas centenarias y sus negocios de toda la vida convivan con la circulación constante del tráfico.

Pero, además de ser una de las vías más concurridas de Sevilla, durante décadas fue también considerada la más larga del mundo, a pesar de que apenas mide 150 metros.

El récord tenía truco: del Sol a la Luna

Y el motivo no es otro que el nombre de las calles que se encontraban a sus extremos. "Decían que era la más larga del mundo porque empezaba en la calle Sol y terminaba en la calle Luna", ha asegurado la divulgadora.

De ese modo, con el apelativo de "la calle más larga del mundo", los sevillanos no se referían a la distancia real que ocupaba la calle Matahacas, sino a la distancia existente entre los protagonistas de las calles de sus extremos: el sol y la luna.

"Que los sevillanos somos un poquito exagerados y que tenemos bastante guasa, creo que es de sobra sabido. De ahí que hagamos casi todo un chiste y no iba a ser menos con el callejero de la ciudad", ha afirmado la historiadora, que ha asegurado que el hecho de que la calle Matahacas empezara en la calle Sol y acabara en la calle Luna tenía "chiste asegurado".

El cambio de 1936 que acabó con la calle más larga

Sin embargo, esta realidad cambió en 1936, cuando se modificó el nombre de la calle Luna por la calle Escuelas Pías, lo que acabó con el "récord" de esta mítica calle.

Aun así, para muchos sevillanos esta sigue siendo la calle que recorre la distancia entre el sol y la luna, y lo recuerda incluso uno de sus edificios más singulares.

La Casa de las Lunas y otros detalles de su arquitectura

"En el número 19 de la antigua calle Luna, hoy Escuelas Pías, nos encontramos con la Casa de las Lunas, donde están representadas diferentes fases de la luna", ha relatado la divulgadora sobre esta construcción, llevada a cabo por Juan Talavera y Heredia en 1913.

Además, la calle Matahacas cuenta con una fachada diseñada por Aníbal González, mientras que gran parte de sus viviendas han conseguido mantenerse intactas a pesar del paso de los años y sumar más de 100 años de historia.

El origen del nombre Matahacas: una leyenda del barrio

Otra de las incógnitas que rodean a esta calle es su curioso nombre: Matahacas. Según las leyendas, se debe a la presencia, siglos atrás, de un huerto llamado 'Tío José', donde se sacrificaban animales de las familias de la zona. De ahí el "mata" y "hacas", un término que significa caballo de poca alzada, de tamaño pequeño.