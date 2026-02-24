Guisos de vigilia en Sevilla: la ruta definitiva por los platos de cuchara antes de Semana Santa

Ya ha empezado la cuenta atrás. Desde este pasado Miércoles de Ceniza, ya ha dado comienzo la Cuaresma y, con ella, los 40 días de recogimiento y preparación para la Semana Santa. Un periodo de vigilia que se extenderá hasta el jueves 2 de abril y para el que el restaurante Malandro de la capital de Sevilla ha querido hacer un menú especial con los guisos más tradicionales de la tierra.

Así lo ha dado a conocer este restaurante situado en una casa sevillana con diferentes espacios de gastronomía y ocio localizada en el céntrico barrio de El Arenal, con unas vistas privilegiadas a la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

"La antigua costumbre de no comer carne, ligada a la tradición cristiana como ejercicio de disciplina y moderación, dio lugar a la llamada cocina de vigilia, un recetario sobrio construido a partir de legumbres, verduras y pescado, con el potaje como expresión más reconocible", han señalado sobre la tradición de la Cuaresma desde este restaurante.

Un homenaje a los guisos tradicionales de vigilia en Sevilla

Y para seguir con esta tradición y rendirle homenaje a sus raíces, Malandro ha creado un menú especial de guisos tradicionales de vigilia. Para ello, durante siete semanas, ofrecerá siete platos diferentes del recetario popular para que sus clientes puedan disfrutar de estas joyas culinarias.

Así, sus comensales podrán disfrutar de algunos de los guisos más representativos de estas fechas tanto en su bar como en el restaurante, en el que, cada semana, ofrecerán un plato de cuchara diferente.

Calendario semanal de platos para Cuaresma

Durante esta primera semana de Cuaresma, que arrancó el pasado Miércoles de Ceniza, es decir, el 18 de febrero, los comensales ya han podido disfrutar del tradicional potaje de garbanzos y bacalao con acelgas y huevo.

En esta segunda semana, es el momento de la sopa de ajo y yema curada, mientras que la tercera semana llegará el turno de las pochas con almejas.

Durante la cuarta semana de Cuaresma, el restaurante ofrecerá verdinas con langostinos de Huelva, mientras que la quinta semana dispondrá de guiso de bacalao con tomate.

Las patatas con chocos y pescado de roca serán las protagonistas de la sexta semana, mientras que la encargada de cerrar este calendario culinario y eclesiástico será el potaje especial de vigilia "de la casa".

Dirección y horarios de este restaurante de Sevilla

"Hoy en día, más allá de la práctica religiosa, ese repertorio sigue formando parte de la identidad cultural andaluza. De ahí que Malandro haya decidido convertir esa herencia culinaria en el eje de una propuesta especial", han afirmado desde este restaurante que busca reivindicar esos guisos de siempre y esa cultura que une generaciones.

Este negocio que se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la gastronomía y el ocio en Sevilla se localiza en la calle García Fernández Palacios de la capital de Sevilla y está abierto de domingo a jueves, de 13.00 a 2.00 horas, y viernes y sábado, de 13.00 a 03.00 horas.