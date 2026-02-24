Un hombre atrincherado en Aznalcóllar provoca el despliegue de un operativo de la Guardia Civil

Una hombre se ha atrincherado la pasada madrugada en su vivienda en el municipio sevillano de Aznalcóllar, lo que ha provocado el despliegue de un operativo de la Guardia Civil, según ha confirmado a este periódico el propio cuerpo.

Al parecer, fueron los vecinos los que alertaron del hecho a la Guardia Civil, que acudieron al lugar y hablaron con esta persona.

Según informa la Guardia Civil, no se mostró agresivo en ningún momento y, tras hablar con él, depuso su actitud y acompañó a los agentes hasta una ambulancia, siendo posteriormente trasladado a un centro hospitalario.