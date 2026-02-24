Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre atrincherado en Aznalcóllar provoca el despliegue de un operativo de la Guardia Civil

Fueron los mismos vecinos los que alertaron del hecho a la Guardia Civil

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Una hombre se ha atrincherado la pasada madrugada en su vivienda en el municipio sevillano de Aznalcóllar, lo que ha provocado el despliegue de un operativo de la Guardia Civil, según ha confirmado a este periódico el propio cuerpo.

Al parecer, fueron los vecinos los que alertaron del hecho a la Guardia Civil, que acudieron al lugar y hablaron con esta persona.

Según informa la Guardia Civil, no se mostró agresivo en ningún momento y, tras hablar con él, depuso su actitud y acompañó a los agentes hasta una ambulancia, siendo posteriormente trasladado a un centro hospitalario.

