Indignación y protestas por el "mal estado" del colegio de Gerena: "El pueblo se ha unido, estamos hartos"

Hace apenas dos semanas, las familias del CEIP Fernando Feliú volvían a concentrarse a las puertas del centro para exigir la reforma urgente de la cubierta de uno de sus cuatro edificios y la construcción de un colegio nuevo. Ahora, a esa reivindicación que arrastran desde hace una década se suma también el profesorado, que este lunes anunció paros para denunciar el "mal estado" de las instalaciones y las “condiciones indignas” en las que asegura trabajar. Así, el sindicato CCOO ha convocado huelga los días 11, 12 y 13 de marzo: un paro de una hora diaria, de 9.00 a 10.00, que coincidirá con concentraciones en la entrada del centro.

La convocatoria se produce en plena disputa entre familias y sindicatos con el Ayuntamiento de Gerena y la Junta de Andalucía sobre quién debe asumir la reforma urgente de la cubierta del edificio conocido como La Estación y cómo desbloquear la construcción de un nuevo colegio. La Consejería de Educación sostiene que la actuación en la cubierta es competencia municipal, mientras que el Consistorio afirma que para iniciar las obras es imprescindible que la Junta instale aulas prefabricadas. Desde el departamento que dirige Carmen Castillo señalan que la intervención ya está adjudicada y que solo falta que el Ayuntamiento conceda la licencia para que la empresa pueda comenzar.

“Las familias ya no estamos solas. Se han sumado profesores y vecinos. El pueblo se ha unido porque estamos hartos”, explican desde la plataforma ciudadana Gerena por su cole, creada para canalizar la reivindicación en defensa del único colegio público del municipio, donde estudian unos 700 alumnos. El centro está distribuido en cuatro edificios y La Estación, el más deteriorado, se ha convertido en el símbolo de las protestas de los dos últimos años. En este inmueble se ha clausurado la primera planta y alrededor de un centenar de alumnos de quinto de Primaria han sido reubicados en la biblioteca, zonas comunes, caracolas y despachos. Las familias denuncian “profundos problemas” estructurales: goteras, humedades, malos olores y presencia de hongos. “Con las últimas borrascas salió agua incluso por los enchufes”, aseguran.

Paros convocados para 47 docentes

El paro está dirigido a los más de 45 docentes del centro. Desde la plataforma aseguran que la medida cuenta con el respaldo mayoritario de las familias y están a la espera de que la Consejería fije los servicios mínimos. El paro afectará a la primera hora lectiva y desde CCOO aseguran que no se verá afectada el resto de la jornada lectiva.

CCOO justifica la convocatoria por "la inacción de las autoridades", después de que otras medidas de presión -como la concentración del 6 de noviembre o la movilización convocada por el AMPA hace unas semanas- no hayan obtenido respuesta. El sindicato recuerda además que el nuevo centro figura en el Plan de Infraestructuras de 2019 de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), dependiente de la Consejería de Educación, “sin que hasta la fecha se haya materializado ese compromiso”.

Una plataforma ciudadana

Los edificios del Fernando Feliú superan los 50 años de antigüedad. Las familias denuncian que el deterioro es “crónico” y que ha obligado en distintas ocasiones a desalojos por riesgo para la salubridad o por desprendimientos. Para impulsar la construcción del nuevo colegio, han constituido junto a sindicatos y vecinos una plataforma ciudadana con la que pretenden definir una hoja de ruta que fuerce a la Administración autonómica a activar un proyecto que, según el AMPA, acumula cinco años de bloqueo.

En marzo de 2025, el delegado territorial de Educación, Miguel Ángel Araúz, trasladó a la junta directiva del AMPA que el centro se situaba “entre los cinco primeros en prioridad” en la provincia. Sin embargo, a día de hoy no hay fecha para el inicio de las obras.