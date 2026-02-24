Nuevos asfaltados en Sevilla: cortes de tráfico y desvíos en Recaredo, María Auxiliadora y La Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla acelera su plan de asfaltados en la ciudad con nuevas intervenciones en Recaredo y María Auxiliadora, dentro de una estrategia que busca renovar el firme en los principales ejes urbanos minimizando el impacto sobre el tráfico. Los trabajos, coordinados por la Gerencia de Urbanismo, se ejecutan en horario nocturno y forman parte del ambicioso Plan de Mejora del Asfalto, dotado con 10 millones de euros.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado el reasfaltado del carril bus de la calle Recaredo, unas actuaciones que se desarrollan en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico. De forma paralela, está previsto que esta misma noche concluyan los trabajos de reasfaltado en la Ronda de Capuchinos.

Estos trabajos forman parte del Plan de Mejora del Asfalto, dotado con 10 millones de euros y anunciado la pasada semana por el alcalde José Luis Sanz, con el objetivo de renovar el pavimento en más de una treintena de calles de la ciudad.

Tras la intervención en Recaredo, las labores continuarán en el carril bus de María Auxiliadora, siguiendo la hoja de ruta prevista. Ambas actuaciones se desarrollarán hasta el viernes 27 de febrero, en horario de 22:00 a 06:30 horas.

Durante la ejecución de las obras, se mantendrá un corte parcial en Recaredo y María Auxiliadora, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y Carretera de Carmona, en horario nocturno (22:00 a 06:00 horas) hasta el 27 de febrero.

En ese mismo tramo y franja horaria quedará cortado el carril BUS-TAXI en ambas vías. Los servicios Bus-Taxi en sentido Norte serán desviados por la calle La Florida.

Próximos asfaltados en la Macarena

La próxima semana, el Plan de Mejora del Asfalto avanzará en el distrito Macarena con el reasfaltado de la avenida Sánchez Pizjuán.

Las tareas comenzarán el domingo 1 de marzo y se prevé el corte total de la vía en el tramo comprendido entre Don Fadrique y José Díaz, desde el 1 hasta el 4 de marzo, en horario nocturno de 21:00 a 6:00 horas.

Plan de tráfico alternativo por obras

La calle Don Fadrique , en el tramo Perafán de Rivera – avenida Sánchez Pizjuán , quedará en fondo de saco, con acceso exclusivo para residentes y para los servicios de Universidad y Hospital .

, en el tramo , quedará en fondo de saco, con acceso exclusivo para residentes y para los servicios de y . Reordenación del tráfico por el itinerario: Don Fadrique – Perafán de Rivera – Procuradora Ascensión García Ortiz – Concejal Alberto Jiménez Becerril – José Díaz .

. Los residentes de la Plaza Doctor Barraquer tendrán garantizada la entrada y salida a la urbanización durante las obras, salvo en momentos puntuales que serán comunicados con la suficiente antelación.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en la mejora de la red viaria, priorizando la seguridad y la fluidez del tráfico en los principales ejes de la ciudad.