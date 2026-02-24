La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentarán calles de Pino Montano deterioradas

Nuevos avances en la obra de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla. La Junta de Andalucía reabrirá este miércoles en doble sentido la calle Garrochistas y al mismo tiempo ejecutará una serie de obras de reasfaltado de las calles Agricultores y Mar de Alborán, dos vías de Pino Montano que se han visto más afectadas por el incremento del tráfico, las obras y el tren de borrascas.

La obra ha superado la fase de construcción de la losa de la cubierta del túnel de la línea 3 Norte del metro de Sevilla lo que permite la recuperación del tráfico en doble sentido de la calle. Hasta ahora, solo permitía la circulación en sentido desde la calle Agricultores hacia Cortijo de las Casillas, y permanecía cortada en sentido contrario. Este miércoles se recuperará permitiendo así el acceso hasta la calle Estrella Castor. Estos problemas de movilidad han sido objeto de críticas por parte de vecinos y comerciantes de la zona.

Pavimentación de viales

En paralelo, desde el pasado domingo se han iniciado los trabajos de reparación del firme de los tramos más deteriorado del pavimento de las calles Agricultores y Mar de Alborán, que se han visto afectadas en los últimos meses por el incremento de tráfico y la afección de las obras, así como por el tren de borrascas de las últimas semanas, que ha agravado su estado.

La reparación está consistiendo en el fresado de 2.500 metros cuadrados de pavimento y la posterior restitución de la capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente. Los trabajos durarán hasta mediados de semana, incluida la reposición de la señalización horizontal de las calles. Este refuerzo del firme se realiza atendiendo a las peticiones de los vecinos del barrio y se integra en una campaña para restaurar las carreteras más deterioradas. Los trabajos se realizan regulando el tráfico, pero permitiendo la circulación al menos en un carril, en horario preferentemente nocturno para limitar la afección.

Estos trabajos se están llevando a cabo en el primer tramo de la Línea 3 Norte del barrio de Pino Montano, el tramo más avanzado de la obra, donde están prácticamente la totalidad de los muros del túnel construidos y se ha ejecutado más de la cuarta parte de la losa de hormigón, es decir, el techo del túnel.

El proyecto de línea 3

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

Las obras consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas. El trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.