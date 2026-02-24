La ONCE impulsa una nueva fundación para personas con discapacidad visual leve

La ONCE ha presentado hoy en Sevilla la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), la quinta fundación del Grupo Social ONCE, creada para favorecer y beneficiar a hasta 400.000 personas que, según los expertos, podrían convivir con la baja visión en España. En Andalucía, se estima que hasta 70.000 personas podrían encontrarse en esta realidad, 16.000 de ellas en la provincia de Sevilla.

Representantes de la ONCE, de la Fundación ONCE Baja Visión, de las administraciones públicas y entidades sociales, junto con profesionales del ámbito sanitario, expertos en salud visual y personas con baja visión, y representantes han participado en esta presentación en la se ha subrayado la importancia de reforzar la colaboración institucional, social y tecnológica.

La FOBV va dirigida a las personas que sin llegar a ser ciegas no ven lo suficiente para leer con facilidad, para reconocer caras desde la distancia o disfrutar plenamente de la lectura. Personas que cada día han un esfuerzo extra para hacer lo que para otros es automático, según destacó el vicepresidente de la FOBV, Andrés Ramos. “Esta fundación nace para estar a su lado, para acompañarlas, para demostrar que la baja visión no es un límite sino un reto que se puede afrontar con apoyo, conocimiento y esperanza”, dijo.

Tras la presentación y la proyección de un vídeo, el director de la FOBV, Adonay Viera, ha moderado una mesa redonda con la intervención de la oftalmóloga de la ONCE, Beatriz Oyarzabal, y el óptico-optometrista Vicente Esteve, que abordarán la realidad de la baja visión, y el testimonio de María José Ruiz, vendedora de la ONCE en Los Palacios, que ha compartido su experiencia de cómo impacta la baja visión en su vida cotidiana y por qué resulta clave disponer de recursos accesibles y especializados.

Viera subrayó que la Fundación ONCE Baja Visión nace para dar respuesta a una realidad que afecta a miles de personas: “Concentrar en un único punto la atención y el acompañamiento, conectar a profesionales y entidades, y acelerar soluciones útiles donde antes había un vacío”, explicó.

Ramos, junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, han dado a conocer los recursos, servicios y apoyos que pondrá a disposición de Andalucía esta Fundación. / El Correo

Al acto han asistido representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la comunidad autónoma, como el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó, y entidades sociales de la comunidad autónoma.

La puesta en marcha de esta nueva Fundación ha concluido con una experiencia musical inmersiva en la que los asistentes han podido vivir de manera sensorial cómo es la baja visión a través de sonidos, luces e imágenes que les han ayudado a comprender los desafíos a los que se enfrentan quienes viven con esta condición.

Líneas de actuación

La FOBV es una entidad nativa digital, moderna y accesible, concebida para ofrecer una respuesta ágil y adaptada a las necesidades de las personas con baja visión. Su portal web, https://fundaciononcebajavision.es/ funciona como ventanilla única para personas beneficiarias, asociaciones y equipos de investigación, y permite realizar todo el proceso de inscripción de forma en línea.

La actuación de la FOBV se estructura en tres ejes principales:

• Atención y asesoramiento a las personas beneficiarias con baja visión, dotándolas de recursos especializados para mejorar su calidad de vida física y emocional, con acceso a tecnologías, entrenamiento visual, educación y empleo, entre otras áreas.

• Colaboración con el movimiento asociativo del ámbito de la baja visión, con el fin de detectar necesidades, establecer prioridades y avanzar de manera coordinada, con opciones de apoyo y financiación de proyectos.

• Apoyo a la investigación en prevención y detección temprana de patologías visuales, impulsando líneas de financiación orientadas a mejorar el futuro de estas personas.

• Biblioteca Digital. Desde la Fundación las personas con baja visión podrán acceder a recursos como la Biblioteca Digital de la ONCE, con más de 85.000 títulos en formato accesible, destacando el audio libro y siendo el acceso a la lectura una de las principales demandas de las personas con discapacidad visual.

Cómo formar parte de la Fundación ONCE Baja Visión

Para acceder a la FOBV es necesario completar el formulario de inscripción disponible en https://fundaciononcebajavision.es/

Las personas con baja visión que quieran formar parte de la Fundación deben cumplir dos requisitos: tener una patología visual que cause baja visión y disponer de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. Por otro lado, las asociaciones del ámbito de la baja visión y las entidades de investigación también pueden registrarse en el portal web para sumarse a colaboraciones y acceder a apoyos de distinto tipo.