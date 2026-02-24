La Policía Local ordena el desalojo de la acampada en Puerta Jerez contra la privatización de la limpieza de colegios

Algunos sindicatos mostraron su oposición justo después de que José Luis Sanz anunciara la privatización del servicio de limpieza de colegios en Sevilla. La última acción reivindicativa que han llevado a cabo, una acampada en plena Puerta Jerez. Aunque en solo 24 horas, los manifestantes ya han recibido la primera advertencia: la Policía Local les ha entregado este martes por la mañana una orden "de retirada de objetos no autorizados en la vía pública".

Este requirimiento está dirigido al presidente del comité de empresa y secretario general de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, a quien instan a quitar "todos los elementos no autorizados en el expediente 118/2026 del 19 de febrero (Subdelegación del Gobierno)". "Especialmente las tiendas de campaña y otros mobiliarios complementarios", detalla la orden entregada por dos agentes.

"En el caso de no ser atendido dicho requerimiento podrán ser denunciados por una infracción de desobediencia o resistencia a la autoridad regulada en el artículo 36 de la LO 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana. Igualmente, en caso de reiteración un delito de desobiediencia grave tipificado en el artículo 556 del Código Penal", se avisa en este escrito. "Con referencia a los elementos que se encuentren en la vía pública serán retirados de la misma de forma cautelar para restablecer el orden jurídico perturbado".

Desde Subdelegación que "la concentración está autorizada para permanecer 24 horas", aunque el permiso para ocupar espacio público depende de la administración local. Por su parte, fuentes municipales señalan que los manifestantes "no lo tienen para instalar tiendas de campaña en la calle". De ahí que, dentro de sus competencias, la Policía Local de Sevilla "haya instado a la retirada de estos elementos de la vía pública", explican desde el Consistorio. Por su parte,

"No queremos abandonar la acampada"

"El Ayuntamiento entiende que molestamos a la ciudadanía, pero las tiendas no incomodan a nadie", afirma Jorge Menacho. "Están aquí porque los compañeros que reivindican y defienden sus puestos de trabajo se tienen que quedar por las noches. Es una concentración 24 horas", defiende el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO del Ayuntamiento, a quien va dirigida la orden de retirada.

"Solicitamos a Subdelegación permiso para concentrarnos y luego informamos que tendríamos mobiliario. Nos dijeron que se lo mandarían a Policía Local, de quien depende la decisión, pero da la casualidad que este martes sí han puesto problemas", asegura este representante de Comisiones Obreras. "El alcalde debería reunirse con las organizaciones sindicales, no poner trabas a las reivindicaciones".

Un punto de vista que comparte con Elisa Fernández, secretaria general de UGT en el Ayuntamiento: "La Policía Nacional no nos dijo nada el lunes, pero luego uno de la Local nos comentó que no era posible quedarnos. Y este martes han venido de nuevo para insistir en ello con órdenes del delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores". "Ahora valoraremos qué hacer dentro de la legalidad, porque no queremos abandonar la acampada ni nuestras reclamaciones: mantener la plantilla municipal y la no privatización de los servicios públicos".