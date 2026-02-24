Sevilla se blinda para el primer Gran Derbi en La Cartuja: 400 agentes y vigilancia en "puntos calientes con ultras"

El primer Gran Derbi en La Cartuja contará con un dispositivo policial a la altura: hasta 400 agentes velarán por la seguridad durante este fin de semana. "La labor de la Policía Nacional se extenderá no solo durante el encuentro, sino también en las jornadas previas y posteriores”, ha destacado este martes Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno. "En este sentido, el operativo se dividirá en cuatro fases, que comenzarán el sábado y se extenderán hasta horas después" de la finalización del partido entre Real Betis y Sevilla FC, programado para este domingo a las 18:30.

"Este encuentro es el primer derbi que tiene lugar en La Cartuja, lo que confiere al evento de una atención especial y novedades en materia de seguridad", ha destacado Toscano tras la Junta de Seguridad celebrada este martes por la mañana. "El dispositivo contará con la presencia de 394 agentes de la Policía Nacional, distribuidos en diez unidades operativas, un despliegue que responde tanto al carácter de alto riesgo del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja".

Según ha resaltado el subdelegado, los efectivos "se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos". "Además, se reforzará la vigilancia en los alrededores del estadio, los hoteles de concentración y las rutas para los desplazamientos de los clubes hasta su llegada al recinto. Durante el partido, la Policía Nacional mantendrá un control permanente tanto en el interior como en el exterior del estadio".

Por su parte, "el Real Betis Balompié cuenta con 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares", según cifras de la Subdelegación. Asimismo, en el estadio se contará con la presencia de cinco médicos, ocho DUE's, 24 personas de transporte médico y cuatro ambulancias. Todo en un dispositivo que también contará "con la colaboración de la Guardia Civil, así como de las policías locales de Sevilla y Santiponce, además de otros cuerpos como Bomberos, Emergencias y la Dirección General de Tráfico, entre otros".