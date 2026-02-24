La rehabilitación del Pabellón Real queda parada: ninguna empresa se interesa en convertirlo en museo

No hay empresa que quiera hacerse cargo de la rehabilitación del Pabellón Real, uno de los legados de la Exposición Iberoamericana de 1929, y su adecuación a uso expositivo y centro de estudios de Arquitectura Aníbal González, así como su mantenimiento. La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, declara desierto el contrato licitado, tal como vaticinó el alcalde hace un mes. Con un plazo de ejecución de 18 meses y un coste aproximado de cinco millones, la mesa de contratación de la gerencia concluyó que no había ningún licitador interesado una vez venció el plazo de admisión de ofertas. Su licitación se produjo a comienzos de diciembre.

Como confirmó José Luis Sanz, de nuevo se volverá a buscar empresa que quiera acometer la reforma aunque, como sucede en este tipo de procedimientos que quedan desiertos, se tendrá que modificar algún detalle que se ajuste más a las condiciones que puedan afrontar los hipotéticos interesados. "Son licitaciones muy importantes que han quedado desiertas y se volverán a sacar", afirmó el primer edil popular durante la presentación de las obras de la Fábrica de Artillería. Entonces también lamentó que la Fábrica de Vidrio estaba en la misma situación.

Dentro de la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929, la rehabilitación de los pabellones que dieron gloria a Sevilla hace cien años es uno de los principales objetivos. De hecho, en el plan figura crear una ruta por los principales edificios e incluso algunos se presentarán para obtener la catalogación de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Y entre los más destacados se encuentra el Pabellón Real, proyectado y ejecutado por Aníbal González.

Las obras de este edificio, en caso de haberse adjudicado en tiempo y forma, habrían acabado entre finales de 2027 y comienzos de 2028. Pero ahora se alargará más en el tiempo, siendo el primer paso encontrar empresa que se haga cargo. La meta está clara, llegar a 2029 con el Pabellón Real reconvertido en un Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos llevando el nombre del arquitecto que lo diseñó.

Recreación de la rehabilitación del Pabellón Real de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Qué fue el Pabellón Real y cómo se encuentra

El Pabellón Real se encuentra ubicado en el recinto del Parque de María Luisa, y forma parte del conjunto de la Plaza de América, junto al el Pabellón Mudéjar, de Artes y Costumbres Populares y el Arqueológico o de Bellas Artes. De los tres, es el único de propiedad municipal, adscrito al Servicio de Patrimonio.

Este edificio fue construido para albergar la colección de tesoros reales dentro de la Exposición Iberoamericana de 1929. Era el espacio que representaba a la Corona como anfitriona de la muestra, presidiendo el segundo lugar más icónico del evento tras la Plaza de España. Desde el 29, estuvo en cierre y desuso hasta 1968, cuando se inicia la reutilización de los pabellones. En el caso del Pabellón Real, pasa a ser la Dirección General de Urbanismo. Después la propiedad pasa a ser autonómica, es transferida al Ayuntamiento de Sevilla, alberga delegaciones municipales, y la de Empleo la abandona en 2020.

En cuanto a obras, ya ejecutó en 2018 un primer proyecto de intervención con la rehabilitación de las fachadas, y ahora en este segundo se abordará su rehabilitación completa y dotación de contenidos. Esta rehabilitación ya había sido anunciada anteriormente en varias ocasiones, porque no es la primera vez que se busca adaptar el interior del Pabellón Real, pero por diferentes situaciones no se ha terminado de llevar a cabo y se ha ido posponiendo.

Actualmente hay elementos patrimoniales interiores que se conservan como molduras de yesería, zócalos de azulejos y artesonado en algunos techos, atribuidos a la importancia del arquitecto Aníbal González.

El futuro centro Aníbal González

El Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos Aníbal González tendrá similitud con la distribución original de los espacios del Pabellón Real y su relación directa con el exterior del Parque de María Luisa. También se le dará forma como museo, para que funcione como espacio expositivo, más allá de la muestra de contenidos.

Entre las ideas está vaciar el edificio por dentro y eliminar las entreplantas del proyecto de 1968, mediante las cual se adaptó a sede administrativa. Se mantendrán los pilares adosados a muros históricos y vigas de cierre de forjados. También se pretende crear dos niveles principales, tanto un falso sótano con despachos de dirección y gestión de contenidos y salas de consulta o espacios para instalaciones, y un nivel de acceso en el que se entrará al edificio y se llevarán a cabo las visitas sobre los contenidos, tanto permanentes como temporales. Existirían igualmente niveles o plantas intermedias. Finalmente, la sala central recuperará su espacio original.

También contará con "galerías de peregrinos" que completan la didáctica y la relación exterior / interior. Además, hay elementos "irrecuperables", según la memoria del proyecto, como el artesonado de la sala central, tres salas de brazos de cruz y de las galerías abiertas. Y se plantea explícitamente mantener y restaurar los elementos interiores característicos (yeserías, azulejos, artesonados), reforzando la idea de un centro que pone en valor el edificio y su autoría además de albergar contenidos culturales.