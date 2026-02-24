Sevilla busca ampliar su Patrimonio Mundial: una década de intentos desde la Torre del Oro a la Plaza de España

La capital de Sevilla ha reiniciado su carrera por ampliar su Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ya se intentó con la Plaza de España y la Torre del Oro en 2013, con el legado del antiguo Puerto de Indias en 2016 o con el arte mudéjar en 2019. En los últimos 15 años diversas propuestas se han quedado por el camino, y ahora el alcalde ha anunciado el comienzo por parte del Ayuntamiento del expediente para que los edificios y espacios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929 sean declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como la Plaza de España, el Parque de María Luisa y los pabellones levantados con motivo de la conmemoración del centenario de este histórico evento.

De prosperar la candidatura, la catalogación de Patrimonio de la Humanidad se uniría a la otorgada en 1987 al conjunto monumental que conforman el Alcázar, la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. Y de no continuar, se sumaría al listado de anuncios que causaron impacto al principio y quedaron en papel mojado. "No es solo una oportunidad para Sevilla. Es una oportunidad para España. Reconocer la Exposición de 1929 como Patrimonio Mundial es reconocer una parte esencial de nuestra historia común con Iberoamérica", exponía José Luis Sanz.

Este trámite no es sencillo ni rápido. Sí se logró en diciembre de 1987, cuando España presentó la candidatura del corazón de Sevilla, como conjunto monumental, porque ilustraba los acontecimientos más importantes de la historia de Sevilla. Pero como ejemplo de lo contrario están los diferentes casos fallidos o la carrera que lleva Itálica, desde que entró en la Tentative List de España en la Unesco hasta la actual tramitación de su candidatura. La Junta de Andalucía ha entregado oficialmente la candidatura 'Itálica, ciudad ceremonial' al Ministerio de Cultura para su posterior presentación ante la Unesco, que determinará si forma parte del cupo de propuestas que serán evaluadas por el Comité del Patrimonio Mundial en 2027. Carmona también está en la Tentative List, a la cola de Itálica.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco delibera en su 33ª reunión de 2009 que se celebró en Sevilla / JULIO MUÑOZ / EFE

Zoido lo intenta con la Plaza de España y Torre del Oro

En 2013, hace más de diez años, bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido al frente del Ayuntamiento de Sevilla, la intención era que la Plaza de España y la Torre del Oro se incorporaran a la Lista de Patrimonio Mundial. Tras la polémica con la Torre Pelli, cuando Sevilla entró en riesgo de entrar en la lista de Patrimonio en Peligro, el Ayuntamiento explicó que tenía un estudio de requisitos y contactos con el Ministerio de Cultura. Finalmente no se culminó y no llegó a ningún lado.

El legado del antiguo Puerto de Indias: Atarazanas o Torre de la Plata

Más adelante, en 2016, se quiso incorporar en la ampliación de la declaración de Patrimonio Mundial el legado patrimonial del antiguo Puerto de Indias, en el que se incluía las Reales Atarazanas, la Torre del Oro, la Torre de la Plata, el Hospital de la Caridad y el conjunto histórico del Arenal. Hubo una moción de Participa Sevilla que fue aprobada por unanimidad en pleno y se planteó como una candidatura de conjunto, no como monumentos aislados. Pese a este acuerdo plenario, en el que se buscaba proponer al Gobierno Central y la Junta de Andalucía que se realizaran gestiones, no se llegó a conformar una candidatura oficial.

La Plaza de España de Sevilla aspira a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad / Jorge Jiménez

El pleno aprueba incluir edificios mudéjares

Un año después, en octubre 2017, trasciende el interés de promover una candidatura del mudéjar sevillano a Patrimonio Mundial, con la inclusión de los edificios mudéjares acompañando al Alcázar, Catedral y Archivo de Indias. En este caso, se llega a aprobar una moción del PP en pleno, con votos a favor de Ciudadanos e Izquierda Unida. Icomos España llegó a advertir de que no había recibido nada oficial y tampoco se acabó materializando en una candidatura formal.

Espadas reabre el debate en 2019

Con Juan Espadas como alcalde en 2019, nuevamente se plantea ampliar la zona reconocida por la Unesco para ampliar la catalogación. Se contemplaban como opciones el conjunto histórico o el entorno de la Torre del Oro, incluyendo el río Guadalquivir. Este movimiento quedó en una declaración de intenciones que tampoco fructificó ni salió adelante. Al final, todo ha quedado supeditado a lo que está más avanzado, a Itálica.

Ahora José Luis Sanz busca que la Plaza de España, el Parque de María Luisa y los pabellones históricos de la Exposición Iberoamericana de 1929 sean reconocidos y la iniciativa prospere, aunque todavía queda una amplia y larga tramitación desde este inicio del expediente.