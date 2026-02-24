Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian un vertido "de toneladas de naranja" en Tablada: "Queremos que lo retiren y se investigue la autoría"

El portavoz de la plataforma Mesa Ciudadana por Tablada, Enrique Hernández, asegura que vio por primera vez esa "gran masa" de naranjas desde la SE-30 hace ya tres semanas

Imagen del vertido de naranjas amontonado en Tablada.

Imagen del vertido de naranjas amontonado en Tablada. / MESA CIUDADANA POR TABLADA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Cientos y cientos de kilos de naranjas pudriéndose al sol. Esto es lo que se encontraron el pasado fin de semana varios vecinos en uno de los paseos mensuales organizados por la Mesa Ciudadana por Tablada. Un vertido "ilegal y masivo" que va a denunciar esta plataforma ante el Seprona y la Consejería de Medioambiente, según informan a este medio. "Queremos que se retire y se investigue la autoría. Luchamos para que Tablada sea el espacio natural de Sevilla, no un vertedero", afirma su portavoz, Enrique Hernández.

"Hace tres semanas vi esa gran masa desde la SE-30 y pensé que era albero. Pero al acercarme este fin de semana pude comprobar que no, que eran toneladas de naranja", señala Hernández a El Correo de Andalucía. "Está en la zona norte del barrio, junto a un helipuerto antiguo, y por su aspecto diría que hay varios vertidos diferentes: la parte de abajo está seca, mientras que la de arriba se ve aún fresca".

Vertido de naranjas en el barrio de Tablada en una fotografía del 22 de febrero.

Vertido de naranjas en el barrio de Tablada en una fotografía del 22 de febrero. / MESA CIUDADANA POR TABLADA

"Ese vertido es ilegal e incontrolado, y además produce un perjuicio medioambiental: son cientos de kilos de naranjas pudriéndose", apunta Enrique Hernández. Ante esta situación, la Mesa Ciudadana por Tablada interpondrá una denuncia "para que se retire y se investigue la autoría", según detalla su portavoz. "Hemos pedido explicaciones también a la delegada de Limpieza, Evelia Rincón, que nos comentó a través de redes sociales que el Ayuntamiento no tenía nada que ver con el vertido".

A preguntas de este medio, desde el Consistorio hispalense defienden que "no se ha realizado ningún vertido de naranjas en la dehesa de Tablada". "Las naranjas procedentes de la campaña municipal de recogida se retiran mediante empresas adjudicatarias y se trasladan directamente a plantas autorizadas para su tratamiento y valorización dentro del circuito de economía circular", subrayan fuentes municipales.

Según justifican desde el Ayuntamietno de Sevilla, "en ningún caso se depositan en espacios abiertos ni fuera de los canales establecidos". "El destino final es siempre su aprovechamiento industrial, principalmente para procesos vinculados a la economía circular. Por tanto, esas naranjas no forman parte de la recogida municipal".

