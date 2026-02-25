El aeropuerto de Sevilla: seis proyectos y 235 millones de inversión con el reto de rozar los 11 millones de pasajeros en 2031

El aeropuerto de Sevilla recibirá 235 millones de euros de inversión hasta 2031 para hacer frente al desafío de llegar a los 10,9 millones de pasajeros en 2031, un millón más de las cifras de récord con las que se ha cerrado el año 2025. Ese el objetivo fijado en la estrategia de Aena para el periodo 2027-2031 que establece una batería de prioridades para este periodo entre las que destacan las obras de ampliación del aparcamiento, una nueva pasarela de embarque o la mejora de los accesos de llegadas. Todo ello se financiará con cargo al aumento de 35 céntimos por pasajero proyectado por la empresa estatal.

La inversión programada en el aeropuerto de Sevilla para el próximo periodo multiplica por cinco las estimaciones del anterior periodo (2022-2026) pero sigue muy por debajo de otros grandes aeropuertos españoles que recibirán una mayor inversión para hacer frente a ampliaciones como es el caso de Málaga Costa del Sol con una estimación de 363 millones de euros dentro de un plan plurianual de actuación calculado en 1.500 millones. En el conjunto del país la previsión es movilizar hasta 12.888 millones de euros.

Esta planificación se basa en unos estudios de estimación de incremento del volumen de pasajeros en los principales aeropuertos españoles en los próximos años. En el caso de Sevilla, la meta se sitúa en los 10,9 millones de personas en 2031, un millón por encima de las cifras actuales.

Los seis proyectos de Sevilla

El plan de inversiones de Aena plantea para el aeropuerto de Sevilla hasta seis grandes proyectos hasta 2031. El primero, la ampliación de la zona de aparcamientos a través de la construcción un edificio modular en el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla (P2). Esto permitirá generar en torno a 600 plazas más en un nuevo inmueble con tres plantas de altura.

En segundo lugar, se plantean una batería de actuaciones de mejora de procesos y calidad del área terminal. Entre ellas, la renovación del sistema de climatización y de la zona de accesos. También habrá una nueva pasarela de embarque para los 10 y 11, reformas en los aseos, una plataforma de gestión energética y una sala VIP.

Junto a esto, el programa de actuaciones recoge la ampliación del control de seguridad, un simulador de fuego y un plan fotovoltaico que mejorará la sostenibilidad del complejo.

La inversión en los aeropuertos andaluces

El aeropuerto de Sevilla es el segundo andaluz que más inversión recibe después del de Málaga. Le sigue Jerez con 95,1 millones de euros; Almería con 43,1 millones de euros, Córdoba con 17,9 millones y, por último, el helipuerto de Algeciras al que se destinarán 3,4 millones de euros.

En total, por tanto, 757 millones de euros con un plan de actuación que va a suponer una mayor cuantía de recursos para todos los aeropuertos para la ejecución de mejoras y proyectos de renovación de instalaciones con la mirada puesta en un previsible aumento del número de viajeros.