Alumnos, profesores y padres claman contra el cierre del instituto Híspalis. "No vamos a permitir más abandono a Pino Montano"

Este miércoles, el recreo de la mañana pasará a la historia para los alumnos del IES Híspalis, ubicado en el barrio de Pino Montano. Alrededor de 300 estudiantes, acompañados de profesores, personal no docente, sindicatos y padres, se han concentrado en la entrada del instituto para denunciar la decisión de la Diputación de Sevilla: cerrar el centro en los próximos tres años.

Este instituto dejará de tener esta utilidad para el curso 28-29. Tal como adelantó El Correo de Andalucía, la institución provincial quiere transformar por completo ente espacio ante su elevado "deterioro". Por este motivo, está planteando una inversión de 30 millones de euros para construir una nueva residencia universitaria con 500 plazas en un edificio de nueva planta definido para dar servicio a jóvenes de la provincia.

La noticia ha caído como un jarrón de agua fría para las familias y los trabajadores del centro. La indignación ha quedado reflejada durante los 30 minutos que ha durado la concentración, donde los alumnos no han dejado de alzar pancartas hechas por ellos mismos con mensajes de denuncia. "Esta es la extensión de nuestro hogar", se leía en la de una joven estudiante de Secundaria. "Pasamos aquí más horas que en nuestra casa, es nuestro hogar, ¿cómo lo van a cerrar? ¿Dónde iremos?", criticaba su amiga en voz alta. Silbidos, gritos y aplausos constantes para denunciar una situación que ha unido al barrio para defender un espacio público y denunciar la “inacción” de las administraciones públicas.

El profesora y las familias recibieron la noticia del cierre del centro en los próximos dos cursos lectivos hace tan solo dos semanas. "Se nos dijo que no había nada que hacer, que la decisión ya estaba tomada y que no importaba lo que hiciéramos, pero nosotros creemos que no, que siempre se puede luchar". Son palabras de la profesora Rocío Núñez Gil, jefa del Departamento de Cultura Clásica del centro, que centra esta lucha en una defensa "por la educación pública y por el barrio". Por ello, el claustro de profesores exige a la Junta de Andalucía y a la Diputación que lleguen a un acuerdo para reformar el centro y no cerrar sus puertas. "Vamos a seguir organizando movilizaciones en las próximas semanas, esto es solo el principio", ha advertido la profesora.

La reorganización de la escolarización en el barrio

Una de las principales incógnitas de las familias es la reubicación de los alumnos dentro de dos cursos. "Como profesora, he trabajado en el IES Llanes, que es el más cercano, y he visto la saturación. Ahi ya tienen cinco clases en 1º de la ESO. Y el Pino Montano, aunque no está tan lleno, tampoco puede recibir a tantos alumnos", subraya Marta del Pozo, profesora y encargada de leer el manifiesto durante la concentración.

"Este complejo educativo es patrimonio e historia de estas vecindades y nos lo han ido arrebatando paulatinamente. Primero vino el cierre de la piscina, en 2023 su posterior abandono. A continuación el polideportivo seguido del descuido de la residencia universitaria durante todo estos años. Nos privan de espacios públicos de cultura, ocio y salud, así que nos vamos a permitir más años de abandono", denunciaba Del Pozo durante la lectura del manifiesto frente a centenares de alumnos.

Esta noticia ha tenido en vilo a uno de los principales afectados con el cierre del centro, los padres de los alumnos. El vocal del AMPA, Andrés Vallellano, reclama una mesa de negociación con los sindicatos, la Diputación y la Junta para buscar alternativas a un inminente cierre. "Aquí estudian 500 alumnos, este complejo es inmenso. Si lo que quieren es construir una residencia que lo hagan, pero que mantengan las infraestructuras educativas, las dos tienen cabida".

La manifestación, donde ha estado presente el sindicato de trabajadores no docentes de la Diputación, el SAT, ha concluido con una asamblea para trazar una hoja de ruta en apoyo a los empleados de la institución provincial que no son profesores. "Los profesores tenemos nuestra plaza, nos reubicarán en algún sitio, pero los que no son docentes no saben cuál va a ser su destino, y lógicamente están preocupados. Van a reivindicar que se les garantice estabilidad laboral", ha explicado a este medio la profesora Del Pozo.

El futuro complejo de Pino Montano

Los planes de la Diputación de Sevilla pasan por ampliar la residencia de estudiantes universitarios, que actualmente ocupa la planta superior de uno de los dos edificios del instituto y por habilitar más de 2.200 m² de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo una nueva piscina. Además, habrá una biblioteca pública de 800 metros cuadrados y un edificio polivalente de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas.

En el proyecto de reforma, no entra el Híspalis. La Consejería de Desarrollo Educativo lo atribuye a una decisión de la Diputación. Y la institución provincial aclara que existe una incompatibilidad administrativa: "Las competencias en materia educativa corresponden a la Junta de Andalucía y a ella corresponden las decisiones relativas a la ubicación de plazas educativas", apuntan desde la Diputación.

"En ningún caso existe voluntad de cerrar o desmantelar el complejo. Al contrario: la Diputación está sumando esfuerzos para que salga adelante el proyecto de intervención integral que supone la mayor inversión en el entorno en décadas. Además se garantizan los puestos de trabajo e incluso habrá una redimensión del empleo público cuando el complejo operativo", apuntan desde la Diputación Provincial.