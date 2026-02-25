La constructora sevillana Urbantech Titania entra en liquidación: trabajó para el Ayuntamiento, Heineken o Cobre las Cruces

Una de las constructoras e ingenierías de referencia en Sevilla ha entrado en fase de liquidación. Urbantech Titania, compañía ubicada en Sevilla Techpark y que ha participado en obras de referencia en la ciudad -entre ellas, la reforma de las fachadas renacentistas del Ayuntamiento de Sevilla o la urbanización de la sede central de Heineken, ubicada en la antigua fábrica de Cruzcampo- solicitó su entrada en concurso de acreedores de manera voluntaria, como ha adelantado Economía Digital y ha podido confirmar este periódico.

A través de un auto fechado el pasado 19 de febrero, la jueza María José Garrido Campos, titular de la plaza Mercantil 4 del Tribunal de Instancia de Sevilla, estimó la petición realizada por Urbantech Titania y declaró el concurso. La resolución, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, declara disuelta la sociedad y ha cesado a sus actuales administradores para dar el bastón de mando en esta fase final a Iker Filloy Nieva, nuevo administrador concursal de la sociedad. De la misma manera, se ha acordado la apertura de la fase común y la de liquidación de los activos de la firma.

En los diez días posteriores a la firma del auto, se deberán establecer las normas que rijan tal liquidación. Será después de que el administrador concursal presente un informe para ello. Además, los acreedores tendrán un mes de plazo para presentar los créditos existentes a la administración concursal.

La resolución del Mercantil 4 de Sevilla acuerda también formar las cuatro primeras secciones del concurso. Es decir, desde la declaración y apertura del concurso hasta la definición del activo y el pasivo de la concursada.

Proyectos desarrollados

Urbantech Titania cuenta con tres líneas de negocio: sector industrial, instalaciones e ingeniería y edificación singular. Entre los proyectos en los que la empresa ha participado en los últimos años, se encuentra la restauración de las fachadas renacentistas del Ayuntamiento de Sevilla, donde llevó a cabo la limpieza, consolidación, reinserción, sustitución y entonación de la fachada en una intervención que tuvo lugar entre los años 2012 y 2013.

Además, la compañía sevillana fue la encargada de la urbanización de la sede central de Heineken en Sevilla. En este caso, ejecutó la demolición de las instalaciones y los viales existentes y las redes de saneamiento, instalación de alumbrado, riego, ejecución de muros de bloques de hormigón en el perímetro de la parcela y los viales ejecutados con pavimentos de granito y hormigón impreso.

Trabajos para empresas de referencia

También ha trabajado para Cobre Las Cruces, donde intervino para realizar el tanque semienterrado para el tratamiento de aguas de lluvia. Para Acerinox trabajó realizando el proyecto y obra de instalaciones para tratamiento de escoria siderúrgica para su valorización.

El Ayuntamiento de Sevilla no ha sido su único cliente en la administración pública. Así, ha llevado a cabo proyectos para Mercasevilla y también para el Ayuntamiento de Jerez. También ha desarrollado proyectos para compañías reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, entre ellas, como Burger King, Conforama, Tedi o Hyundai.