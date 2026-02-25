La Diputación de Sevilla ofrece a la Junta un acuerdo para construir un nuevo instituto Híspalis en Pino Montano

El ruido reivindicativo y las protestas que han tenido lugar este miercoles durante la hora del recreo en el instituto Híspalis, han tenido efecto en la toma de decisiones de la Diputación de Sevilla. A las once de la mañana alrededor de 300 alumnos, padres, profesores y personal no decente se ha concentrado en la puerta del centro de Pino Montano para denunciar el cierre del centro en los dos próximos cursos lectivos. Al término de la concentración, la Diputación de Sevilla se ha abierto a "construir un nuevo instituto" si la Junta lo demanda y bajo una fórmula de colaboración con la administración autonómica.

Hace 15 días, los profesores y las familias fueron informadas de que el instituto cerrará sus aulas para el curso 28-29. Tal como adelantó El Correo de Andalucía, la institución provincial quiere transformar por completo este espacio ante su elevado "deterioro". Por este motivo, está planteando una inversión de 30 millones de euros para construir una nueva residencia universitaria con 500 plazas en un edificio de nueva planta definido para dar servicio a jóvenes de la provincia.

"Se nos dijo que no había nada que hacer, que la decisión ya estaba tomada y que no importaba lo que hiciéramos, pero nosotros creemos que no, que siempre se puede luchar". Son palabras de la profesora Rocío Núñez Gil, jefa del Departamento de Cultura Clásica, que centra esta lucha en una defensa "por la educación pública y por el barrio". Al finalizar el encuentro entre padres y alumnos, la Diputación de Sevilla ha reiterado que se ha tomado una decisión de "no seguir haciendo arreglos" para mantener edificios que "difícilmente" pueden prestar sus servicios en condiciones dignas, tanto para las instalaciones deportivas como para los residentes y como para los alumnos del Híspalis.

El nuevo complejo, de acuerdo con la institución provincial, habilitará 500 plazas de oferta en la residencia de universitarios de Pino Montano. "La idea es garantizar que ningún joven estudiante de la provincia de Sevilla, de cualquier pueblo, pueda renunciar a sus aspiraciones de tener una carrera universitaria por el hecho de no poder pagarse una residencia, un piso o alguna opción residencial durante el curso. Así que esto va a estar acompañado de mayores inversiones. Vamos a dotar el complejo de nuevas instalaciones deportivas y una piscina que va a dar servicio al barrio, no solamente a los residentes".

El complejo estará dotado de una biblioteca pública que dará servicio al barrio de Pino Montano, un salón multiusos de 2.000 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas. "La intervención supera los 30 millones de euros y para nada supone el desmantelamiento del complejo educativo de Pino Montano, sino todo lo contrario, una apuesta por un nuevo complejo moderno y con viabilidad de futuro", ha asegurado la Diputación.

Choque de responsabilidades

Actualmente, el Instituto Híspalis funciona bajo un convenio entre la Diputación, la titular de los edificios, y la Junta, que tiene las competencias de educación. "Nosotros le hemos planteado a la Consejería que hay que regularizar esta anomalía jurídico-administrativa y tiene que hacerse cargo de este instituto, y al mismo tiempo hemos planteado que el edificio está en unas condiciones que no merece la pena seguir invirtiendo en su reparación. Así que la decisión sobre cerrar el instituto o no, no corresponde a la Diputación de Sevilla, corresponde a quien tiene la competencia en ordenación educativa que es la Junta de Andalucía", ha defendido la Diputación de Sevilla, al término de la manifestación en el centro. Por su parte, la Junta de Andalucía niega que la responsabilidad caiga en el ejecutivo autonómico insistiendo en que "no quiere dejar ese instituto". "Nos vemos obligados a buscar una solución para esos 500 alumnos y las siguientes generaciones porque la Diputación nos ha comunicado que debemos dejar de prestar el servicio educativo porque, como propietarios, han decidido destinar ese espacio para construir una residencia universitaria".

En este sentido, la Diputación aclara que "si la Consejería de Educación decide que necesita el Híspalis dentro del complejo Pino Montano para garantizar la oferta educativa al barrio, la Diputación está dispuesta a incluir dentro del proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto. Pero bajo la fórmula de colaboración a la que lleguemos de acuerdo tanto la Junta de Andalucía como nosotros que somos dueños del complejo Pinomontano", ha concluido la institución provincial.