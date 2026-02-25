La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026

La Feria de Abril hará su primer cambio para este 2026 antes de la gran ampliación de 2027. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Fiestas Mayores, ha apostado por crear una nueva calle, que nacerá de la prolongación de Pepe Luis Vázquez hasta Juan Pablo II. Tras la Comisión de Casetas de este lunes, una vez cerrado el proceso previsto por la ordenanza y concluidos los plazos de solicitud y pago de tasas, el Real ya tiene casi confirmada su nueva configuración, que implica una nueva salida peatonal y la pérdida de la caseta de Jaén y la de Fiestas Mayores. A cambio, se desplazarán unos centímetros la de la Policía Local y la de CCOO, que colindan con la de Jaén en la calle Pascual Márquez, y se recolocará la del Distrito Macarena hacia la calle Costillares.

La caseta de Jaén contaba con tres módulos. Esta agrupación la ha perdido por un retraso en los trámites de solicitud que se repiten cada año, y se ha quedado sin los números 75-77-79 de Pascual Márquez. A cambio, estos tres números se separarán y se conformarán como tres casetas. Por eso de las nueve casetas que se han quedado sin sitio en el Real, finalmente serán once. Fiestas Mayores ya se está poniendo en contacto con aquellos que se encuentran en lista de espera, de los que saldrán cinco de la tipología familiar, otras cinco de entidades y una de titularidad perdida.

Esta nueva calle peatonal, según el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, "facilitará el tránsito, mejorará la evacuación, ordenará el acceso a taxis y autobuses y hará más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el Real". Esta ampliación tendrá albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027 cuando tenga 200 casetas más.

Dentro de los ajustes que se harán en el Real, la principal afectada será la caseta pública de Fiestas Mayores, que suele estar en Costillares 13-15-17. Allí se trasladará la del Distrito Macarena, perjudicada por la apertura de la nueva calle. Y las de la Policía Local y la de CCOO, de la calle Pascual Márquez, siguen en la misma ubicación pero se mueven unos números. Según confirman fuentes municipales a este periódico, la de Fiestas Mayores se recuperará cuando se produzca la ampliación de 2027.

Así, el nuevo mapa de la Feria pierde una caseta pública y gana dos privadas. En el censo de la Feria de Abril de Sevilla constan tres casetas municipales y once destinadas a dar servicios públicos de distinta índole. La mayoría son de acceso privado, pero las casetas públicas están abiertas a todos los que quieran visitarlas desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. Por ejemplo, la Caseta Municipal del Ayuntamiento en la calle Pepe Luis Vázquez, nº 53; UGT (Antonio Bienvenida, 13); Unión Sindical Obrera (USO) (Curro Romero, 25); CC.OO. Sevilla (Pascual Márquez, 81); PP de Sevilla (Pascual Márquez, 66); Caseta Popular (Pascual Márquez, 225); La Marimorena (Manolo Vázquez, 31); La Pecera, Partido Comunista (Pascual Márquez, 9); y El Garbanzo Negro (Manolo Vázquez, 39)

Hay seis casetas de distritos, cuyo acceso es totalmente libre y puede acudir a comer y beber sin tener ningún tipo de restricción en la entrada.

Distrito Casco Antiguo . C/ Antonio Bienvenida, 97-98-101.

. C/ Antonio Bienvenida, 97-98-101. Distritos Sur - Bellavista - La Palmera. C/ Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65.

C/ Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65. Distritos Macarena - Macarena Norte . C/ Pascual Márquez, 85-87-89.

. C/ Pascual Márquez, 85-87-89. Distritos Triana - Los Remedios . C/ Pascual Márquez, 153-155-157.

. C/ Pascual Márquez, 153-155-157. Distritos Este - Cerro - Amate . C/ Pascual Márquez, 215-217-219.

. C/ Pascual Márquez, 215-217-219. Distritos Nervión - San Pablo - Santa Justa. C/ Costillares, 22-24-26.

Las casetas que pierden su hueco en la Feria

Según informaba el Gobierno municipal, las nueve casetas no renovadas respecto a otros años se extienden por un total de cinco calles del Real. En concreto, se trata de:

Costillares, 56 : Maestro Barrugel Vicente.

: Maestro Barrugel Vicente. Curro Romero, 18 : El Poste.

: El Poste. Curro Romero, 24 : Centro Cultural Los Selectos.

: Centro Cultural Los Selectos. Gitanillo de Triana, 70 : La Cañera.

: La Cañera. Juan Belmonte, 126 : Los Convensíos.

: Los Convensíos. Juan Belmonte, 171 : La Copla.

: La Copla. Juan Belmonte, 217 : Chavarri de la Fuente Simón.

: Chavarri de la Fuente Simón. Pascual Márquez, 75-77-79 : Casa de Jaén.

: Casa de Jaén. Pascual Márquez, 100: Pero como tú, ninguna.

Este año han solicitado una caseta 2.259 personas y entidades, distribuidas en familiares (1.705 solicitudes), entidades (484 solicitudes), y de titularidad perdida (70 solicitudes).

La Casa de Jaén, de las más concurridas

La Casa de Jaén se fundó en 1973, coincidiendo con el traslado de la Feria del Prado de San Sebastián a Los Remedios. En este tiempo, la caseta, una de las más ambientadas del Real, con días que se alcanzan las 400 personas en el interior. La institución es una de las más reconocidas de la provincia, de hecho, fue galardonada con el premio Jaén Paraíso Interior 2023, y permite que muchos ciudadanos mantengan sus vínculos con la provincia.

En estos años los tres módulos que, hasta este año, ocupaban en Pascual Márquez se ha convertido en uno de los ejes centrales de la actividad de la agrupación a lo largo del año. Así, Día del Socio y el Concurso de Fotografía congregaban a cientos de paisanos. De hecho, cada año, representantes de distintos municipios de la provincia tenían la oportunidad de trasladarse a Sevilla para vivir un día en el Real.