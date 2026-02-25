Andalucía
Un guardia civil se enfrenta a siete años de prisión en Sevilla por vender datos de tráfico de varios coches a su excuñado
La Fiscalía solicita para el otro varón cuatro años y medio de prisión por un delito de cohecho
Un guardia civil se enfrenta a siete años de cárcel como acusado de facilitar datos de distintos coches a cambio de dinero a su excuñado. Un jurado popular se encargará de juzgar a los dos hombres el próximo mes de marzo en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El juicio comenzará el próximo 20 de marzo y las siguientes sesiones se celebrarán a partir del día 23, de mañana y de tarde. La Fiscalía ha solicitado para el agente de la Benemérita cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 3.600 euros por un delito de cohecho y otros tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Para el otro acusado también se solicitan un total de cuatro años de prisión. Se le acusa de un delito de cohecho (activo), en tanto que fue él quien entregó la dádiva a la autoridad. Se le solicita también el pago de 3.600 euros.
La Fiscalía apunta que en 2023, el excuñado del agente "realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación, y para esa labor le interesaba conocer detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como los titulares, matriculación, ITV". "Sabiendo" que el hermano de su exmujer, del que también era amigo, podía acceder a esta información por el hecho de ser guardia civil, "le pidió dichos datos a cambio de una remuneración económica", dice el escrito.
Pidio datos a compañeros
El agente era, según la Fiscalía, "consciente de la ilegalidad de la conducta" y accedió a la petición que le hizo su excuñado "con ánimo de enriquecimiento ilícito". El ministerio público también aclara que no solo el accedía a la base de datos. A veces, "para tratar de ocultarse, acudió a otros compañeros a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin último de los datos que le daban".
A pesar de que no consta cuánto dinero recibía por cada consulta, lo cierto es que estos hechos se produjeron durante el verano de 2023, concretamente entre el 27 de julio y el 21 de septiembre. Hay constancia de que la petición y la entrega se realizó en 9 ocasiones en este tiempo. En la mayoría de ocasiones se solicitaban datos de vehículos y se entregaba la filiación del titular por Whatsapp.
