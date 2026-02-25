¿Quién es María Serrano, la brigada del Seprona de Sevilla que ha sido absuelta por un Tribunal Militar?

Absuelta y con sentencia firme. María Serrano, brigada de la Guardia Civil con más de tres décadas de ejercicio en el Instituto Armado, se ha convertido en los últimos diez años en una figura controvertida dentro del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla: para sus defensores se trata de una denunciante valiente que pagó caro su decisión de sacar a la luz supuestas irregularidades dentro de la institución; para sus detractores, una subordinada que terminó enfrentada con mandos y compañeros y que acumula procedimientos disciplinarios y pleitos. Como ha adelantado El Correo de Andalucía, el Tribunal Militar que la juzgaba tras ser acusada de denuncia falsa por el general de División Mora Moret, le ha absuelto de todos los delitos.

El pasado 16 y 17 de diciembre, se tuvo que sentar en el banquillo tras ser acusada de denuncia falsa por el general de División Mora Moret, al que señaló por encubrir a otros agentes, en una investigación que fue archivada por prescripción de delitos. El denunciante le pidió más de un año de prisión militar aunque el Fiscal Militar, finalmente, retiró la petición de cárcel.

La denuncia interna de 2015

Ingresada en la Guardia Civil en 1993, Serrano ascendió por las diferentes escalas del Instituto Armado hasta convertirse en jefa del equipo del Seprona en Sevilla. A lo largo de los últimos años, ha concedido entrevistas para tratar de sacar a la luz su caso. En 2015 detectó y puso por escrito irregularidades en la tramitación de denuncias relacionadas con el comercio de productos pesqueros inmaduros y la gestión de residuos de aceite usado. Pidió que se investigara a un cabo primero de su unidad. Ese aviso interno derivó, según su versión, en la apertura de diligencias que se cerraron posteriormente por prescripción. Aquelllo provocó una tensión enorme con sus mandos y según Serrano represalias en su contra.

¿Quién la acusó?

Uno de los nombres que atraviesa el caso es el del comandante Fernando Mora Moret, entonces responsable del Seprona en Andalucía y superior directo de Serrano en el momento en que estallan las discrepancias y hasta hace apenas un año Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Mora Moret denunció, por tanto, a quien fuera su subordinada. Tras las advertencias internas elevadas por la brigada sobre presuntas irregularidades en la gestión de determinadas denuncias ambientales, la relación profesional entre ambos se deterioró hasta derivar en un enfrentamiento abierto. Mora Moret acabó denunciando a Serrano, acusándola de actuaciones irregulares y de dañar la disciplina interna del cuerpo, lo que dio lugar a procedimientos judiciales y disciplinarios contra la agente.

Uno de los compañeros que llevó adelante esta denuncia junto a Serrano fue Javier Navarro, su compañero en el Seprona, que investigó junto a ella un supuesto delito de corrupción en esta unidad del Instituto Armado. El pasado 12 de octubre, la brigada informó en redes que su compañero y testigo en su causa penal militar falleció de forma repentina a los 56 años.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil califica de "represalias" laborales el caso de María Serrano y reclama la abolición de la justicia militar para juzgar a agentes en el desarrollo de sus funciones como miembros del Instituto Armado

La denuncia pública de Serrano y su insistencia en que se investigaran esas supuestas conductas irregulares la situaron en el centro de una pugna con sus jefes directos: denuncia tras denuncia, recursos y alegaciones. Ella misma y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil han hablado de "represalias" laborales. Además, varias acusaciones internas terminaron traduciéndose en procedimientos judiciales y militares contra ella por presunta denuncia falsa o incumplimientos.

Serrano pidió protección para los agentes que denunciaron corrupción

En septiembre de 2024, el asunto volvió a la primera línea informativa cuando Serrano difundió públicamente su versión, acompañada del respaldo de la AUGC, que reclamó la existencia de canales internos de denuncia eficaces y criticó la apertura de causas militares contra quienes alertan sobre irregularidades. Entre otras cosas, Serrano realizó una petición de protección a los agentes que denunciaran corrupción.

En redes sociales, donde anuncia las novedades de su periplo judicial, María Serrano acumula miles de seguidores que la apoyan en su causa.