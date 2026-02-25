La nueva norma de patinetes de Sevilla entra en vigor: así la explica la Policía Local

La normativa que regula el uso de patinetes eléctricos en Sevilla se endurece desde esde este miércoles. La ordndenanza es de obligado cumplimiento en Sevilla para los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La norma, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla llega como respuesta al aumento de la siniestralidad asociada a este tipo de vehículos. La nueva regulación modifica los artículos 51 bis y 145 bis de la Ordenanza Municipal de Circulación, que afectan respectivamente a la definición, usos, equipamiento y circulación de los VMP, y al régimen de infracciones y sanciones. A partir de ahora, circular sin cumplir los requisitos puede acarrear multas de hasta 500 euros.

Los requisitos son:

Seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y registro en la DGT (obligatorio desde enero por normativa estatal).

y registro en la DGT (obligatorio desde enero por normativa estatal). Casco homologado y chaleco reflectante en todo momento.

en todo momento. Prohibición de móviles, auriculare s o cualquier aparato de posible distracción.

s o cualquier aparato de posible distracción. Circulación solo en carriles bici para patinetes de menos de 250 W, con velocidad máxima de 15 km/h (10 km/h en zonas compartidas con peatones).

para patinetes de menos de 250 W, con velocidad máxima de 15 km/h (10 km/h en zonas compartidas con peatones). Prohibido circular por aceras, zonas peatonales.

Solo está permitido un ocupante por vehículo.

No se puede circular si se ha consumido alcohol u otras sustancias que alteren la conducción.

Obligatorio llevar luces delantera y trasera.

El estacionamiento de estos vehículos quedará igualmente restringido a espacios específicamente habilitados, prohibiéndose dejarlo en aceras o apoyado en mobiliario urbano.