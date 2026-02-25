Entrenúcleos, el nuevo barrio de Dos Hermanas, estrenará colegio e instituto en el curso 2027-2028

Entrenúcleos, el mayor desarrollo urbanístico del área metropolitana, incorporará su primer colegio e instituto en el curso 2027-2028. El nuevo barrio de Dos Hermanas, que cuenta ya con más de 10.000 habitantes y que llegará a las 60.000 personas en los próximos años, únicamente disponía hasta ahora de un centro infantil y un instituto a medio construir cuyas obras quedaron paralizadas. Los dos nuevos proyectos, con una inversión total de más de doce millones de euros, arrancarán este año de forma que para el próximo curso puedan estar operativas.

En primer lugar, la Consejería de Desarrollo Educativo ha adjudicado el proyecto para la reanudación de las obras del instituto que se encuentran al 25% de ejecución después del abandono por parte de la empresa adjudicataria. En total se van a invertir 5,7 millones de euros, que se suman a los 872.000 euros ya ejecutados. El nuevo centro contará con 240 plazas y el objetivo es que pueda estar en funcionamiento en septiembre de 2027.

En segundo lugar, se encuentra ya en vigor el contrato para la construcción del nuevo colegio de Educación Primaria de Entrenúcleos que contará en total con 675 plazas, de las cuales 225 serán de infantil y 450 de Primaria. La inversión total en este proyecto será de 6,7 millones de euros. Se trata de una iniciativa ejecutada en un marco de coordinación entre la Consejería y el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, acompañada del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, han anunciado esta mañana los nuevos plazos que permitirán al barrio de Entrenúcleos contar con 690 plazas en el curso 2027-2028.

El proyecto del colegio

Esta planificación educativa estaba basado en un acuerdo de 2021 que contemplaba que el Ayuntamiento hacía el proyecto de una primera fase del Centro de Infantil de segundo ciclo y la ejecución del mismo. La culminación del proyecto tuvo lugar el junio del pasado año y ya está operativo.

Por otro lado, el convenio recogía la construcción, en la parcela anexa a donde se sitúa el Centro de Infantil, del CEIP, del que el Ayuntamiento debía realizar el proyecto y la construcción correspondía a la Junta de Andalucía. Estas obras se reanudan en estos momentos.

Se construirá un edificio principal, destinado a la zona docente de Primaria y al área administrativa, y un segundo edificio, conectado con la primera fase, que albergará la ampliación del comedor y el aula gimnasio, con acceso directo a las pistas deportivas. Ambos edificios estarán conectados por una galería exterior cubierta que comunicará la zona de infantil, las pistas deportivas y la zona de juegos de primaria.

El colegio de Infantil de Entrenúcleos, junto a la parcela donde irá ubicado el IES. / Ayuntamiento de Dos Hermanas

El edificio principal contará con tres plantas sobre rasante (planta baja más dos), más una zona en planta -1, al nivel de las pistas deportivas, generada por el desnivel de la parcela. En las plantas primera y segunda se situarán un total de 18 aulas polivalentes (nueve en cada planta), tres aulas de apoyo y tres de desdoble, así como los aseos.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, AMPAS y alumnado, aseos y sala de profesorado, además de la biblioteca, el aula de educación especial con el aseo especialmente adaptado y el taller de música.

En la planta -1 se ubicarán los aseos y vestuarios, despacho y aseo del monitor de gimnasia, cuartos de instalaciones, almacenes y recursos. En el exterior habrá un porche cubierto, zona de juegos, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zona ajardinada, huerto y aparcamiento para 18 plazas. Fuera de horario escolar se podrá acceder directamente a la biblioteca y también a las pistas deportivas y al gimnasio, ubicado en una edificación unida con el edificio principal mediante un porche.

Sin centro de salud

Sin embargo, el presupuesto de la Junta de Andalucía no aborda otra de las demandas del Ayuntamiento de Dos Hermanas para el nuevo barrio de Entrenúcleos: la construcción de un nuevo centro de salud.

Los presupuestos de la Junta para 2026 recogen el nuevo Centro de Salud de El Cuervo, la ampliación del Centro de Salud de Tomares, 257.802 euros. A la reforma del Centro de Salud de El Saucejo y el nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de Los Dolores del Cerro de Sevilla. Sin embargo, no se prevé avance alguno en un nuevo equipamiento sanitario para Dos Hermanas.