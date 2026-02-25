'Nuevos estudios para nuevos empleos': la nueva edición de #ElCorreoPregunta que pone el foco en los perfiles que demanda el mercado laboral

La transformación del mercado laboral, impulsada por la digitalización, la transición energética y la innovación tecnológica, exige una actualización constante de la oferta académica superior. En este contexto, El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica celebran este jueves 26 de febrero una nueva edición de #ElCorreoPregunta, titulada ‘Nuevos estudios para nuevos empleos’.

El foro tendrá lugar a las 9:00 horas en la Fundación MAS de Sevilla, con el patrocinio de MOEVE y Grupo COX y la colaboración de Grupo MAS, Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Universidad Loyola, CEADE y Universidad CEU Fernando III. El encuentro reunirá a administración, universidades y empresas para analizar los perfiles profesionales emergentes y debatir cómo la Formación Profesional y la universidad pueden anticiparse a las nuevas demandas del mercado y reforzar la empleabilidad en Andalucía.

Diálogo institucional sobre políticas de empleo

Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía / El Correo

La jornada se abrirá con la entrevista de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, a Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Donde se abordarán las estrategias públicas en materia de cualificación profesional, formación dual y empleo juvenil, contextualizando el papel de la administración autonómica en la adaptación de la oferta formativa a los sectores emergentes.

Tras el diálogo institucional, se celebrará una mesa de debate con representantes del ámbito académico y de la Formación Profesional; Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de Andalucía; Arancha Manzanares, directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III; Jose Ignacio García, rector de UNIA; Inmaculada Martín, directora de Unidad Docente de CEADE y Javier Nó, vicerrector de Docencia e Internacionalización de la Universidad Loyola. Quienes abordarán entre otros temas, la adaptación curricular, el impulso de competencias digitales o las titulaciones STEM (programa universitario o técnico enfocado en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El cierre correrá a cargo de Pablo Barrasa (COX) y Juan José Gómez (MOEVE), quienes abordarán los perfiles emergentes más demandados y la importancia de fortalecer la colaboración entre empresa y sistema educativo para facilitar la entrada al mercado laboral.

El Correo Pregunta vuelve en 2026 con un ciclo de desayunos informativos en los que Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, recupera el periodismo de siempre, el que interroga para entender mejor la realidad a través de una entrevista a figuras relevantes del panorama empresarial , sociocultural y político de Andalucía.

Se tratarán temas de importancia para los andaluces como economía, vivienda, empleo, seguridad, limpieza, movilidad, medio ambiente o la gestión de los servicios públicos. Además de incluir un espacio de debate donde los asistentes también podrán plantear cuestiones y preguntas al invitado.