El Parque de la Rosaleda de Sevilla renueva su zona verde con un gran parque infantil espacial y 46 nuevos árboles

Los vecinos de del Parque de la Rosaleda, paralelo a Carretera de Carmona en distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla, por fin ven la luz con el proyecto de mejora de toda esta zona verde, tras el retraso en las obras por las inclemencias del tiempo y las dificultades detectadas en el subsuelo. Con una inversión superior a 314.000 euros, el Ayuntamiento acomete el final de las actuaciones, con un gran parque infantil inclusivo de temática espacial, renovación de pavimentos, instalación de toldos y plantación de 46 árboles, que transformará al completo este espacio.

Una antigua lámina de hormigón descubierta ralentizó las obras

El Ayuntamiento ha reanudado la fase final de las obras de renovación del Parque de la Rosaleda tras los retrasos provocados por las intensas lluvias y la aparición de una antigua losa de hormigón bajo el terreno que dificultaba el drenaje y obligó a realizar achiques constantes. Los trabajos, iniciados en noviembre y previstos para concluir en diciembre, se han reactivado una vez superado el tren de borrascas, mientras el Consistorio pide disculpas a los vecinos y asegura que el resultado final compensará la espera.

La zona infantil será completamente renovada. / Ayuntamiento de Sevilla

Un parque 'espacial' para niños

El Parque de la Rosaleda estrenará una gran zona de juegos temática de más de 700 metros cuadrados, concebida como un espacio inclusivo inspirado en el universo espacial y adaptado a distintas edades y capacidades. La instalación contará con una gran torre “Cohete” con tobogán tubular, una “Base Espacial” con túneles y paneles interactivos, un “Transbordador” con rocódromo y la cúpula de trepa “Sirius”, además de columpios con cesta nido y asiento inclusivo y módulos accesibles para menores con discapacidad motriz, sensorial o intelectual.

La actuación supondrá una inversión total de 258.000 euros, que incluye el nuevo parque (184.000 euros), la renovación del pavimento de seguridad (45.000 euros) y la instalación de toldos de sombra (29.000 euros). La sustitución del suelo forma parte del plan municipal que actúa en 29 áreas infantiles de la ciudad, con el objetivo de mejorar la amortiguación frente a caídas y adaptar las superficies a los estándares más exigentes en seguridad.

Avance de las obras. / El Correo

Más sombra y más arbolado

El proyecto incorpora también nuevas velas de sombra fabricadas con materiales resistentes a los rayos ultravioleta, dentro de un programa que alcanza a 14 parques de todos los distritos. A ello se suma la plantación de 46 nuevos árboles de especies adaptadas al clima sevillano, seleccionadas para generar sombra y mejorar el confort térmico, reforzando así el carácter verde y habitable del espacio.

La renovación se completa con la instalación de un depósito enterrado de 30.000 litros y un sistema avanzado de automatización y telegestión del riego, con una inversión superior a 56.000 euros. La infraestructura permitirá optimizar el consumo de agua, mejorar el control del riego y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de las zonas verdes del parque.