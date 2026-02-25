Los peatones acogen con satisfacción las nuevas normas para los patinetes: "Era un peligro, a mi madre la atropellaron y encima se dieron a la fuga"

Primera jornada en Sevilla con la nueva normativa de patinetes eléctricos en vigor. La medida aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla supone una modificación sobre la Ordenanza Municipal de Circulación para regular, dentro de las competencias locales, la circulación de estos vehículos de movilidad personal. Entre las medidas, destaca una limitación de la velocidad máxima hasta los 15 kilómetros por hora y multas que pueden ascender hasta los 500 euros.

Los sevillanos acogen, en principio, las nuevas medidas con satisfacción. "Era un peligro", señalaba un viandante tras ser preguntado por la ordenanza: "a 25 km/h no daba tiempo a reaccionar ni al conductor y mucho menos a los peatones". Igualmente, afirmaba haber visto con sus ojos cómo "personas mayores caían al suelo" a causa de una colisión con estos vehículos de movilidad personal.

En esta línea, otro sevillano reconocía que su propia madre se vio involucrada en un accidente de patinete: "la atropellaron y encima el conductor se dio a la fuga, tuvo heridas y se tuvo que ir directa a un ambulatorio para ser atendida". Otra sevillana que paseaba esta mañana por el centro de la capital hispalense reconocía haber visto recientemente cómo un patinete "se llevaba por delante" a un menor cuando se disponía a salir de un polideportivo. "Van por todos lados y no paran en ningún sitio, me parece perfecta la medida", destacaba.

Una joven estudiante reconocía cruzarse a menudo con muchos patinetes eléctricos que "suelen ir muy ligeros, por encima del límite de velocidad en muchas ocasiones". Del mismo modo, señalaba que es mucho mejor reducirla, especialmente, en enclaves del centro de Sevilla donde hay mucha afluencia de personas y se torna complicado circular con seguridad.

Velocidad máxima de 15 km/h y multas de hasta 500 euros: las claves de la modificación

Aquellos que usen los patinetes tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y estar en el registro de la DGT. Deberán usar casco y chaleco reflectante, teniendo prohibidos los móviles o auriculares. Únicamente se permitirá la circulación por las vías ciclistas cuando la potencia nominal no exceda de 250 W, sin superar los 15 km/h, y reducirla a 10 km/h en itinerarios ciclistas compartidos con peatones, debiendo respetar en todo caso la prioridad peatonal. Queda prohibido estacionar en aceras y zonas peatonales, así como anclarlos a elementos del mobiliario urbano, arbolado, señalización de tráfico o aparcamientos de bicicletas. El estacionamiento solo podrá efectuarse en los espacios específicamente habilitados a tal fin.

Las multas por cometer infracciones oscilan desde los 50 a los 500 euros. Se considera infracciones leves estacionar en aceras, zonas peatonales, así como anclarlos a mobiliario urbano, arbolado, señalización de tráfico o aparcamientos de bicicletas (50-101€), en cambio, no cumplir la edad mínima de 15 años, no utilizar el casco de protección obligatorio abrochado o chaleco reflectante, y circular por vías ciclistas con un patinete cuya potencia exceda de 250 W son infracciones de carácter grave (101-200€). Tendrá la consideración de infracción muy grave circular con un patinete manipulado o alterando las características técnicas (201-500€).

Más de 3.000 personas han acudido al Virgen del Rocío por accidentes de patinete

Alrededor de 3.100 personas han acudido a las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por accidentes relacionados con patinetes eléctricos desde 2012, año en el que empezó a generalizarse el uso de estos vehículos. Las causas más frecuentes son caídas, atropellos --especialmente a personas mayores y niños-- y colisiones con coches o entre patinetes.

Según un Trabajo Fin de Carrera de la estudiante de Medicina Pilar Rojo Alonso, los accidentes de patinete se han convertido en los últimos años en la principal causa de ingresos por Urgencias relacionados con vehículos. Tras un crecimiento progresivo durante los primeros años, los ingresos se duplicaron a partir de 2021. La mayoría de los pacientes son atendidos en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, aunque también se derivan casos al Hospital Infantil.